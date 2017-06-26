八仙塵爆今提第2波團訟 求償金額近百億元

明天是八仙塵爆事件2週年，消基會今天下午將協助八仙塵爆受害者及家屬提出第2波消費團體訴訟，總計求償金額高達近百億元。新北市政府今召開記者會，說明司法相關進度。（記者賴筱桐攝）

2017-06-26 11:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕明天是八仙塵爆事件2週年，消基會今天下午將協助八仙塵爆受害者及家屬提出第2波消費團體訴訟，委託人共337位，請求賠償金額72億9000餘萬元，連同第1波委託人98位，請求賠償金額26億546萬餘元，扣除放棄訴訟及自行委託律師的個案，總計委託人共435位，求償金額高達近百億元。

新北市政府今天召開記者會，說明司法相關進度。法制局長黃怡騰指出，民事訴訟請求損害賠償對象包括八仙樂園股份有限公司，八仙樂園董事長陳柏廷、八仙樂園總經理陳慧穎及彩色派對主辦人呂忠吉，1年前已向法院聲請假扣押獲准，但因呂忠吉名下無財產，法院認為無強制扣押必要。

刑事訴訟方面，呂忠吉一審被判有期徒刑4年，二審尚在審理中，士林地檢署針對八仙董座陳柏廷等8人連續2次做出不起訴處分，被害者聲請再議，已第3度發回士檢偵查。

黃怡騰表示，刑事最新進度，是檢方提議是否循修復式司法精神，邀請被害人及加害人進行對話、協議、和解，但尚未正式啟動相關程序。

消基會律師張琬萍指出，目前民事請求損害賠償的金額，是依照醫療支出、生活開銷、輔具、看護費用等計算，每人請求金額不同，但不包含受害者因塵爆受傷造成的勞動力減損及醫療鑑定費用，第1波團訟98人的醫療鑑定費用約300萬元，再加上第2波337位委託人，估計突破千萬元。

黃怡騰補充，平均每人醫療鑑定基本費1萬元起跳，依所需科別每科加5000元，因此每位鑑定費約2至3萬元不等，須由委託人先行墊付，後續再列入民事求償金額，建議可提善款管理委員會討論，是否以善款先支付。