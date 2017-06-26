7、8月145場豐年祭 台東歡迎來體驗

2017-06-26 10:45

［記者張存薇／台東報導］要放暑假了！台東縣阿美族、噶瑪蘭、卑南族、魯凱族、排灣族7、8月陸續舉辦豐年祭典，台東縣政府原住民族行政處整合各部落活動，由台東市建農部落阿美族豐年祭活動7月2日揭開序幕，並持續到8月20日，全縣目前已確定有145場次，歡迎民眾參與，但提醒民眾注意相關規定，參與前先取得部落同意，也勿干擾儀式進行。

原民處表示，今年經各鄉鎮市公所、各部落會議研商後，今年7、8月包括阿美族75場次、噶瑪蘭族2場次、魯凱族3場次、排灣族55場次及卑南族10場次相關慶典，由7月2日在台東市建農活動中心的阿美族豐年祭揭開序幕，其中噶瑪蘭族包括7月8日長濱樟原噶瑪蘭活動中心及7月9日大峰峰部落兩場次。

卑南族包括7月10至18日台東市知本卡大地布部落收穫祭、普悠瑪海祭7月15日等。太麻里鄉公所將在7月28、29日於金崙村賓茂國小太麻里鄉2017感恩慶豐收聯合豐年祭。魯凱族達魯瑪克部落將於7月21、22日舉辦收穫祭活動，台東市邁入第20年的「馬卡巴嗨文化觀光季」活動則有系列活動，7月29日在鐵花村有親善公主勇士PK大賽，8月5日辦理活力山海森巴鼓嘉年華活動、原住民生活節等。

原民處指出，各部落慶典約舉辦2至8天，民眾可參與聯歡時間多在最後1、2天，各族群在舉辦慶典時有部分禁忌，遊客請先事前了解，相關訓息可參考台東縣政原住民族行政處網站。