鼓勵綠能 台東補助太陽能光電最高30萬

台東縣政府鼓勵合法私有建築物設置太陽光電系統，每戶最高補助設置費用30萬元。（記者張存薇攝）

2017-06-26 09:53

〔記者張存薇／台東報導〕台東日頭赤炎炎，拿來發電一舉多得！台東縣政府公告「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，鼓勵合法私有建築物設置太陽光電系統，每戶最高補助設置費用30萬元。

縣府財政及經濟發展處指出，申請對象為台東縣合法私有建築物設置太陽光電系統，在105年7月9日尼伯特風災後至今年11月30日期間取得經濟部能源局同意備案或設備登記的1太陽光電系統所有權人。申請者必須為台東縣民或設立登記或立案於台東的法人或非法人團體，也必須為建物所有權人，建築物出租或出借於他人設置太陽光電發電系統者，暫不予補助，待10月1日起經費若有餘額，得再開放出租或出借者申請。

財經處表示，補助標準設置總容量在10瓩以下者，每瓩補助1萬3000元，10到20瓩每瓩補助1萬2000元、20到30瓩每瓩1萬1000元，最高補助30萬元。

財經處表示，這是3年計畫的第1年，今年預算為800萬元、目標增加800瓩發電量。有意申請民眾可參考台東縣全球資訊網公告事項，或電洽財經處工商管理科，電話：（089）330727。