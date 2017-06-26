無米樂學童割稻 將送農博布置入口意象

菁寮國小學童種稻課程今日學收割，今年收成的稻穀將全數捐給2017中台灣農業博覽會布置入口意象，校長戴淑娟希望無米樂精神與學童的努力也能讓更多人看見。（記者王涵平攝）

2017-06-26 09:50

［記者王涵平／台南報導］菁寮國小學童種稻課程今日收割，今年收成的稻穀將全數捐給2017中台灣農業博覽會布置入口意象，校長戴淑娟希望無米樂精神與學童的努力也能讓更多人看見。

由於菁寮國小學區涵蓋無米樂社區，多以種稻務農為主，因此學生畢業前都需學習種稻，今年在學校旁有無米樂稻米促進會開設的稻米小學堂，因此全校學生利用學堂旁的農地學習插秧、除草、收割等實作課程。

今日上午8點起，收割活動由附幼幼童到6年級學生，全校學生輪流體驗收割，在兩位阿嬤的指導下，加上有些學童在家就會幫忙農務，因此稻穀很快完成收割。

無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，稻米小學堂種植不同品種的稻米，希望透過體驗活動，讓民眾學習辨識稻作、推廣米食文化。

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