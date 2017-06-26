志工接力跨國關懷12年 越南女孩來台感恩

母親阮氏女帶著秀秀與秀秀的弟弟，在越南、美國慈濟志工陪同下，來台道感恩（圖由慈濟基金會提供）

2017-06-26 09:38

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣之愛又一樁，2005年2歲時全身41%三至四度燙傷的越南女娃「秀秀」，在美國慈善團體幫助下，從越南鄉下前往異國城市治療，當因語言不通、飲食不習慣而無助時，巧遇美國慈濟志工，並立即安排越南華僑及越南籍志工投入關懷、陪伴與照顧。

從美國到秀秀的越南家鄉，志工12年未曾間斷的跨國照顧接力關懷與陪伴，儘管秀秀因幼年意外著了傷痕，但持續感受到的愛與關懷，讓感恩心與積極的心態也不斷成長，展現出陽光女孩的樂觀與友善。

這個月，秀秀一家人在一直陪伴的美國、越南志工陪同下，特地從越南來到台灣，帶著手繪一幅親繪的蓮花畫，上面寫著「Thank you Tzu Chi」，送給朝思暮想的證嚴法師，圓了感恩的夢。

慈濟基金會表示，2005年當時才2歲的秀秀，在幼兒園不慎摔進一鍋熱粥裡，傷勢嚴重到連左耳只剩耳垂還黏著，原本醫師判斷可能要剪掉，經母親苦苦哀求，不斷地小心翼翼的把女兒的耳朵護好，才保住了女兒耳朵的外觀。

當時一家美國慈善組織的東南亞負責人Mrs. Judity Ladinsky，發現了傷勢嚴重的秀秀，協助她到美國波士頓一家專治療燒燙傷的兒童醫院（Shriners hospital for children），院方評估需長期治療，並承諾期間免費提供醫療服務，而Mrs. Judity Ladinsky也協助找到一家機構（Thienlybuutoa.org）提供秀秀及照顧者的每趟越南到美國往返機票費用。

儘管秀秀的醫療、機票費用有機構贊助，但從越南郊區來到美國大城市，語言、飲食、文化均異，家屬也無法住在醫院陪秀秀。波士頓慈濟志工獲報後，立即找到越南華僑及越南籍志工，協助找到離醫院近的越南人家裡，並協助翻譯與關懷陪伴。母親阮氏在人生地不熟的美國，聽到熟悉的語言，吃到慈濟志工遞來熱騰騰的米食，心中的感恩難以言喻，而這份跨國的溫情，綿延至今。

勇敢的秀秀至今已在醫院進行了44次治療與復健，亭亭玉立的14歲女孩，趁著暑假來台，昨日（25日）母親阮氏女帶著秀秀及兒子前來台北靜思堂，當面將手繪的代表佛教與越南的蓮花畫作送給證嚴法師，證嚴法師也期許秀秀，要利用自己的良能付出，也要好好的精進繪畫。