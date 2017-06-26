醫訊》新竹兒童醫院BOT案 馬偕得標：醫學中心等級醫院

新竹市兒童醫院的外觀。（記者蔡彰盛翻攝）

2017-06-26 06:55

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹地區需要一個完善、全面、注重急重難症醫學的治療、研究、發展，可形塑兒童愉悅醫療空間的「醫學中心級之兒童醫院」！

新竹兒童醫院興建案，馬偕醫院團隊獲優先議約權，馬偕醫院首先感謝市長林智堅所率領的市府團隊對新竹市兒童健康的投入，此對全國出生率最高及兒童緊急醫療不足是非常有助益的，新竹馬偕醫院表示願意以醫學中心等級的規劃與投入，來協助兒童醫院的建造。

然目前兒童醫院的建造面臨兩大難題，首先是建地不完整及空間的不足，目前兒童醫院預定地其地形呈三角形，導致規劃不易，且容積率亦僅有250%，造成空間嚴重不足，新竹馬偕醫院預估若要達成醫學中心級的兒童醫院所需的相關設備與研究教學空間是絕對不夠的，馬偕要提供給市民的是完整醫學中心級的兒童醫院，而不是專看兒童的地區醫院。

因此約需容積率450%醫學中心級兒童醫院空間的來加強兒科急重症病房、正負壓隔離病房及安寧病房，完善的研究、教學、育成及實驗空間及充足的兒童遊戲及學習場所、陪病空間等。

其次是產科與兒科的分離，婦女在懷孕生產過程是最辛苦也是最危險的，然兒童醫院卻面臨產科與兒科的分離的局面，目前市府規劃是不含產科等，這對早產或難產時新生兒需面臨一段安全無法預知的轉送過程，以病人安全的角度來看是非常危險的，基於病人安全，馬偕期望建立有24小時兒科醫師於高危險妊娠產婦生產時，有良好的待產及新生兒即就規劃（產房/開刀房），以為護產婦與新生兒的安全。

馬偕醫療財團法人董事長劉伯恩表示，馬偕醫院已經動員總院的所有资源及精英，並快速在董事會通過興建議案，其目的就是要將馬偕博士的愛台灣爱鄉土的核心價值带到新竹來，而院方站在醫療傳道及地方公益的角色，也是要為新竹打造一流的醫学中心级兒童醫院，為新竹地區居民盡一己之力，但也呼籲市府對兒童醫院空間不足及產科與兒科分離等問題予以協助。