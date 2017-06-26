06/26 各報重點新聞一覽

衛福部將大幅修正「手術同意書及麻醉同意書格式」，要求醫師須標註部定專科、揭露專業背景，加強資訊透明化，以降低醫病誤解的可能性。（資料照）

2017-06-26 06:16

自由時報

手術同意書將大修

面對醫療糾紛層出不窮，衛福部將大幅修正「手術同意書及麻醉同意書格式」，要求醫師須標註部定專科、揭露專業背景，醫病聲明則需醫師簽完、病人再簽，同意書簽署關係人更將註明伴侶「不分性別」，同性伴侶可，預計最快八月公告，公告後半年上路，一年影響兩百一十萬至兩百廿萬人次。

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婦聯會曾發行難胞獎券 蔣宋美齡強銷

行政院黨產會七月十八日將對婦聯會召開第二次聽證會，近期並向各機關調閱檔案，預期於聽證會提出新事證，證明婦聯會就是國民黨的附隨組織。根據國史館近日釋出檔案顯示，婦聯會於一九六二年發行的「救助大陸逃奔自由祖國難胞獎券」，竟是由時任婦聯會主委蔣宋美齡，以總統夫人的特權身分，指揮外交部、國防部等部會強迫推銷給各國大使館。黨產會委員直指婦聯會與國民黨黨國體制關係密切，「有哪個民間團體可以指揮政府部會做分配工作」？

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桃猿擊敗中信兄弟 上半季封王

三度叩關上半季冠軍，Lamigo桃猿昨晚終於在王溢正好投、陳俊秀關鍵全壘打加持下，五比三擊敗中信兄弟，在桃園主場拋下藍色彩帶，拿下二○一七年中職上半季冠軍，也是隊史第九座季冠軍。

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蘋果日報

相差14歲 拉K被甩 渣男殺女友自盡 雙亡

恐怖情人！北市一名男子，與小14歲的女友交往2年多，因自己不學好、拉Ｋ染毒癮，女友心冷另結新歡，要求分手並令他搬離愛巢，男子心有不甘，大前天趁女子熟睡時，疑用枕頭將她悶死，犯案後還跑到友人家聊天，但當晚投宿賓館後，疑似畏罪，喝下清潔劑自殺身亡，讓女方親友悲憤不已。

8000人籲「看見台灣」上凱道 怒吼撤亞泥

不滿經濟部3月火速通過亞洲水泥在花蓮新城山礦權可展延期限20年，20多個公民團體昨發出怒吼，號召8000人上凱道，要求「礦業改革、撤銷亞泥展限」，不少民眾攜家帶眷，就怕環境遭破壞致下一代生存受威脅，群眾在凱道排出台灣圖案，要求總統蔡英文「看見台灣」、傾聽民意。

聯合報

驗出三種毒品 毒駕竟被判無罪

酒駕問題國人關注，毒駕肇事的嚴重性卻被忽略；警界流傳「酒駕好查、毒駕難防」的說法，而實務上由於法令不完備，警方查獲毒駕依公共危險移送，是否構成已達「不能安全駕駛」的危險程度，院檢認定時有爭議。

醫殯分流上路 下月起醫院不得設靈堂

今年七月起「醫殯分流」大限將至，醫院將不得附設簡易靈堂。北市殯葬管理處表示，北市府將在二殯增設一八○處「臨時拜飯區」，因應民眾的治喪需求，也提醒民眾，過去的治喪習慣也要有所改變。

中國時報

兩岸互相認識、了解、尊重、合作還不夠 柯文哲：更要「互相諒解」

2017台北、上海雙城論壇，將在7月2日舉行，台北市長柯文哲上任以來，面對敏感的兩岸關係，始終以互相認識、了解、尊重、合作等「四個互相」為基礎。柯昨強調，以兩岸目前情勢，今年還要再加上「互相諒解」，成為「五個互相」。他說，這次的雙城論壇，目的很簡單，就是讓兩岸僵局有轉圜餘地，「否則，一直嗆來嗆去，怎麼解決問題？」

蔡英文鬆口 一例一休不排除修法

蔡英文總統日前邀縣市首長餐敘，會中也討論一例一休，據了解，由於黨內對一例一休過於僵化頗多怨言，蔡英文總統鬆口表示不排除再修法，但希望能夠先檢討後再說，民進黨團總召柯建銘表示，等臨時會結束後才來討論。

婦聯會於1962年發行的「救助大陸逃奔自由祖國難胞獎券」。（資料照）

Lamigo桃猿昨晚擊敗中信兄弟拿下上半季冠軍，全隊開心慶祝，總教練洪一中被高高拋起。（記者陳志曲攝）