屏東治安座談…關注芒果減產還遭牠「洗劫」

2017-06-26 06:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣獼猴為亂全台都有農害產生，不過屏東原本僅在恆春半島傳出，現在卻有「北延」態勢，今年愛文芒果已大減產，但靠山區果園還發生猴害，堪稱雪上加霜，農委會和屏東縣政府為減損農害，將補助農戶引進在日本頗有成效的「電網」防範。

屏東愛文芒果主要種植在獅子、枋山、春日及枋寮等鄉，前幾年因天氣異常或疾病減產，今年更受去年雙颱摧殘，產量只有盛產時2成，農友已苦哈哈，現在竟又傳出「猴害」。

該四鄉山坡所種芒果因海風吹拂，口味獨特甜美，但現在山區的果園卻「中猴」，地方治安座談會中農民對治安關切的不是人，反而紛紛反映台灣獼猴危害農作物，讓農友苦不堪言，顯見猴群的「治安」敗壞。

農友小蛋表示，自己在春日山區所種的芒果往年就有獼猴趁他們不在園邊戒護就潛入撕破套袋，拿出芒果就咬，但今年芒果減產，成群結隊的獼猴卻「大出」尤為嚴重，而猴群只咬1口「淺嘗即止」隨後又尋覓其它新果實，也把套袋、果實丟得整園都是，猶如洗劫，產量至少再損失3成，且最讓人心疼的就是都「挑好的」，暴殄天物的行徑令人氣憤。

屏縣府農業處表示，撲殺保育類的台灣瀰猴屬違法，有鑒於使用電圍網防治獼猴農害具成效，由中央補助地方政府試辦輔導農民架設電圍網防治猴害，期架設電圍網設施後可有效防治野生獼猴危害農（林）作物，提昇農民收益，整個補助計畫分3年，到明年底共補助山區50位農友；期農民無須再雇工人力驅趕、放鞭炮、購買瓦斯音報器等方式驅趕獼猴，節省人力、金錢、時間。

「聽說會電到吱吱叫！」，去年已有零星農民裝設，但因台灣獼猴學習力驚人，成效仍待觀察，農民目前也只能無奈自嘲「至少猴子看不懂字，不知道有補助裝電圍網」。