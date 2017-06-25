幫警方翻譯花6小時才500元 新住民控訴不合理

2017-06-25 23:27

〔記者蔡文居／台南報導〕一名來自越南的范姓新住民，今天在民進黨舉辦的一場座談會上，反映她曾協助警方擔任通譯，因政府是以件計酬，她從晚上7點50分到派出所，結束翻譯後已將近半夜2點，酬勞只有500元，這非常不合理，希望政府能協助改善。

民進黨中央黨部婦女部、新住民事務委員會、台南市黨部及南市社會局今天在台南市赤崁里活動中心舉辦一場新住民座談會。來自越南的范姓新住民於會中反映通譯費用的不合理。她說，她來台灣已13年，4年前接受通譯培訓取得資格，目前政府以件計酬，1件500元，基於通譯的責任也都會盡量予以協助，但往往付出的心力與所得明顯不成比例。

她說，去年底，她接受南市某派出所之邀，放下3個小孩在家，於晚上7點50分到派出所協助1件越南籍移工涉及行竊的翻譯工作，整個案子到做完筆錄結束，已將近深夜2點，回到家都2點了。但這麼長的時間，又在夜間，結果酬勞一樣只有500元，很不合理。

民進黨副秘書長徐佳青表示，該問題政府也有注意到，在2個月前也已與立委及勞動部、內政部等相關單位討論，未來通譯費研擬將予以統一，包括協助法院、警察局、社會局及醫院等通譯的費用一致化，計費時間則朝從報到時間起算至離開時間，而夜間等特殊情況則應給予車馬費，待全案確定後，近期即會由勞動部公告。