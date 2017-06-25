總統故鄉當然挺前瞻 枋山打造海景第一排搶客

擁有無敵海景的露營區。（諸事繪攝提供）

2017-06-25 22:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「總統故鄉當然挺前瞻！」枋山濱海遊憩區沿海岸線綿延近1公里，但大部分荒廢十數年，今天終於出現新氣象，鄉公所招商引進海岸露營及餐廳，原本宛如廢墟的海豚公園重生為營區，鄉公所盼打造「來去海邊住一晚」風情，恆春觀光鐵道通車，沿線觀光資源整合，就有更多優勢吸引遊客不車過「枋山」。

位於台1線454k處西岸的濱海遊憩區，是全台極少數省道西岸還能有建物的公共造產，而公園圍牆和拱門上的海豚造型，讓該區還有「海豚灣」美譽，坐擁海天一線和遠方山景，但每年到墾丁的遊客多達數百萬絕對會經過，但全是過路客，經營絲毫不見起色，破舊多年。

鄉長洪啟能、鄉代主席陳德昌及立委莊瑞雄上任後致力活化，經過調整招商策略後，引進廠商打造時下最夯的露營，有車帳、小木屋、燒烤、沙灘美景的露營區配上無敵海景，未來二期將規畫聽海休息區和在地農特產商店街，還有海邊的甕仔雞餐廳進駐。

「總統故鄉當然挺前瞻！」，鄉長洪啟能說，為讓遊憩區重新出發，連原本就有的超商都改引進直營店，配合前瞻計畫的恆春觀光鐵道，枋山會有不少火車站，「總統故鄉」當然要力挺前瞻基建，該遊憩區除能實質為公所帶來公共造產的收入外，更重要的是過路客在有露營區後能停留活絡在地經濟，也力推枋山海天一線的海景「無敵」。

經營海豚灣海景露營區的古德思公司董事長羅彥富表示，配合鄉公所推動公共造產的政策，佔地約8分的遊憩區，將陸續投入千萬資金打造無敵海景露營，今天開幕，未來還能配合南迴公路隧道開通，吸引遊客過夜，打造枋山南北長3到40公里的深度文化旅遊，遊憩區就是南台灣新亮點。

甕缸雞餐廳經理林鴻文則指出，現在吃餐都要配景，遊憩區的海景堪稱國內「獨家」。