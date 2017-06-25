獨家》住家被鐵籬包圍 可憐嬤回家像狗爬

家住基隆深澳坑路的賴欽木表示，他的住家在今年3月被地主用鐵絲網團團包圍，讓他82歲的媽媽回家得像狗一樣爬回家。（記者俞肇福攝）

2017-06-25 22:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕房子周邊土地被人買下，地主再用鐵絲網圍住民宅，讓82歲的婦人回家得像狗爬！還因大雨濕滑摔傷骨折。

基隆市民賴欽木住在深澳坑現址60年，當年媽媽楊省在礦場熄燈時，花數千元向礦場老闆買下礦坑的工寮當家，並於民國82年起，向國有財產署承租土地共190平方公尺，新合約到108年底到期；楊省回憶當年深澳坑周邊都是竹林，礦場熄燈後，她在自家周邊養豬，到住家周邊竹園挖綠竹筍，賺錢養家，以為晚年會終老於深澳坑老宅，怎知因為住家鄰地換地主，落得晚年回家得像狗爬狗洞，才能回家。

賴欽木表示，104年5月，丁大海購買他家門外周圍土地，主張賴家出入多年的道路是丁的土地，105年4月16日用汽車阻擋道路口，5月7日將連接外面巷道用鐵柵門上鎖，封閉他們進出；賴欽木為了出入關係，將鐵柵欄上的鎖破壞，並到法院告丁大海涉犯刑法強制罪，今年4月中旬丁大海獲判不起訴。

賴欽木說，今年3月，丁大海更變本加厲，用140公分高的鐵絲網將他們家整個包圍起來，全長約40公尺，賴家人出入都要攀過鐵絲網；賴欽木說，6月2日基隆大豪雨傳出災情那天，82歲媽媽楊省要回家，像狗一樣拉開鐵絲網下緣爬入，整個人跌倒撞到胸部，怕被小孩念忍痛不說，隔了幾天痛到受不了，子女載去醫院照X光，才知道肋骨斷裂了。

賴欽木表示，82歲的媽媽進出家中，得像狗一樣用爬進爬出，他當兒子，真的好慚愧。

被指控的地主丁大海說，那是他的地，不是現有巷道，用鐵絲網設圍籬，不讓他人進出，是要維護自身權益；他土地要整體開發建設，也不會租給賴先生當路走。丁大海強調，他不可能去買賴欽木的地，因為國有財產署不會賣，因為有明文規定，土地連結國有財產署的土地逾1500坪，不得販售。他是生意人，和氣生財，所以賴欽木破壞他的柵欄、鐵絲網，他都還沒告他毀損、誣告，如果他這樣四處告，他也會訴諸法律。