公車、火車、步行共2小時 8旬阿嬤風雨無阻讀補校

80歲林居入（白髮阿嬤）上課非常認真，3年來不論颳風下雨或身體微恙，從不缺席。（文德國小提供）

2017-06-25 21:55

〔記者方志賢／高雄報導〕80歲阿嬤林居入今年從文德國小補校畢業，每天轉3班公車或先搭公車轉火車，再步行，往返上下學合計需2個多小時，最後一學期兒子怕她舟車勞頓，在外租屋方便阿嬤求學，3年來不論颳風下雨或身體微恙，從不缺席，她認真態度被推薦為模範生並獲市長獎。

林居入阿嬤從小失學，如今有機會可以讀書識字，心懷感恩，阿嬤說「細漢不讀書，長大變青瞑牛」，「有機會所以認真擱再讀書」，她表示，幾年前也曾念過成人教育班，後來要幫忙照顧孫子，中斷了好幾次，這幾年4個孫子都長大，也有工作就業，她有更多時間能好好來讀「暗學仔」（夜校）。

鳳山區文德國小補校今年共有20名畢業生，除了新住民外，另有4名超過70歲的阿公、阿嬤，3年來他們風雨無阻，好學不倦的精神，令人佩服。

文德國小校長鍾榮茂說，80歲阿嬤林居入住在大寮區後庄，家附近沒有國小補校，到鳳山區文德國小就讀，為了上學，阿嬤每天從後庄轉2班公車先到捷運鳳山西站，又搭公車到鳳山文衡路、青年路口下車，然後步行到文德國小上課。

文德國小教務主任蘇素增也表示，阿嬤為了怕遲到，總是早早出門，下午4、5點就抵達學校，買個便當在校園用餐，並複習前一晚老師上課內容，晚上9點多下課後，因為時間太晚了，後庄沒有公車，只好從鳳山搭公車到鳳山車站，再轉火車回後庄，往往已晚間10點了。

補校老師王麗卿說，居入阿嬤上課非常認真，不論注音符號或國字，每個字都書寫非常工整，因為上了年紀，動作難免慢一點，上課來不及完成的練習，常利用下課時間努力補上，對於老師的補充教材，她會先抄寫下來，回家後再慢慢完成，努力向學精神，令人佩服。