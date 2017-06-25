北市這一區亟待都更 竟2年無容積移入

2017-06-25 23:41

〔記者郭安家／台北報導〕北市府原定7月1日實施的容積全面代金制破功，在市議會修法下，所有道路用地、兩公頃以下公園的公共設施保留地，均可全面容積移轉。但近日台北市審計處報告指，北市容積送出基地與接受基地分布不符，亟待都市更新的大同區竟有2年無容積移入，而同時內湖區就移入23.78％容積量。

根據台北市都發局統計，容積移轉制度實施9年，全台北市跨區容移以已達30.5公頃，但大同區僅占0.27公頃，都發局官員坦言，大同區近期才有零星申請案，會有這現象發生，可能是該區房市景氣不好、無利可圖，比較少開發案。

但矛盾是，根據審計處報告，2013年至2014年間，容積送出基地卻以大同區、文山區、士林區為主。官員解釋，與房價無關是，大同區又因屬於發展較早的建城區，有老商業區，城市發展較密集，所以在容積移轉公式下，公告現值比較高，導致容移較有利潤

審計處提出類似結論，指2013年至2014年間，容積接受基地以內湖區比率最高，北投區、信義區也居多，但大同區該年度竟無移入容積，萬華區移入容積僅有1.35％的量，顯示積送出基地與接受基地分布不符。官員坦言，中山區大直美麗華一帶、信義計畫區、內湖等新興開發區，是容積移入「熱點」。

另外，公保地送出容積種類以道路用地為主，占所有面積94.01％；審計部擔心造成移入地區人口密度及公共設施水準過度負荷。