未幫林奕含出版遭攻擊 寶瓶總編：我已無路可走！

才女作家林奕含的作品《房思琪的初戀樂園》，曾被寶瓶文化推拒。（記者王捷翻攝）

2017-06-25 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導暗指寶瓶文化以「成人」姿態歧視已故作家林奕含的疾病，寶瓶文化總編朱亞君日前發文澄清為何沒幫林奕含出版《房思琪的初戀樂園》，今天（25日）在臉書再貼文，自稱已無路可走，讓外界擔心她疑似透露輕生念頭。

據消息人士透露，朱亞君今日晚間９點多傳出在木柵企圖跳樓，與消防人員僵持一個多小時後幸被攔阻獲救，詳細案情尚待進一步了解。

朱亞君今晚再發文，她自稱已「無路可走」，並在文末表示，「我對不起家人，對不起我愛與愛我的人，尤其是身邊的人，你盡力了，不要內疚。請原諒我，讓你們傷心了。」並補充，「我很愛我的工作。但對很多人失約了，對不起對不起。我真的盡力了，我累了我真的累了，請原諒。」疑似透露輕生念頭，甚至提到「少了一個人，明天太陽還是一樣升起的吧，我想。祝福」。

針對《報導者》日前的報導，朱亞君也在貼文強調《報導者》刊登的報導僅採用單方面說法，她主動聯繫並提供各種資料，但報導不採用，《報導者》堅持報導的「正義」，繼續放任旗下記者，以私人名義發文攻擊公審。「我今早再度與報導者溝通，沒人在乎。這樣的媒體沒有失格嗎？」、「我試圖要說明，沒人在乎。這樣的記者沒有失格嗎？」

她也反問，「我去年中見到的林奕含，和你們今年初見到的她，是同一個精神狀態嗎？你們可以確定嗎？可以嗎？可以嗎？回答我！我需要為去年退稿的事情負擔今年死亡的責任嗎？」她在文末表示，寶瓶是她的驕傲，不曾讓員工和母親蒙羞。





朱亞君臉書全文如下：

1.我已經無路可走。

2.《報導者》先是單方面的報導，刊出後我主動聯繫主事者，提供各種資料，但他們不採用。他們只堅持他們報導的「正義」，還聲明已看過彼此信件。

接著繼續放任旗下記者，以私人名義發文攻擊公審。

這其一侵害個資，其二不求平衡報導，其三不容許指涉的當事人以對等的方式在媒體上澄清。

我今早再度與報導者溝通，沒人在乎。這樣的媒體沒有失格嗎？

3.我和《報導者》提到：除了信件之外，還有三次見面深談的內容、與電話上往來，這中間有一些過程，但無人理會。

人與人之間的溝通是有時間、有脈絡的，７／７到７／１１日，這中間發生了甚麼，不是你拿著兩張圖可以說明的，我試圖要說明，沒人在乎。這樣的記者沒有失格嗎？

4.我去年中見到的林奕含，和你們今年初見到的她，是同一個精神狀態嗎？

你們可以確定嗎？可以嗎？可以嗎？回答我！

我需要為去年退稿的事情負擔今年死亡的責任嗎？

5.我原本無意傷害任何人，事發至今，我本來一字未發，但發動兩家出版社出來公審比較的是《報導者》。要讚揚後者出版社沒關係，為什麼要找前者墊背？

而後輿論沒有朝《報導者》要的風向走，接著又以記者煽情的手法、私人的名義繼續公審。

當網路上點名我，我只是應答，我澄清文中，甚至無一字提到媒體名稱與另一出版社的名字。（而榮幸你告訴我：《報導者》的文章中因為沒提到朱亞君，所以這報導是公正可發表的？） 當另一家出版社攻擊我，你們的記者繼續幫忙。口口聲聲的正義，卻是建立在傷害另外一個人的基礎上。

6.我就算再發文澄清，大家只會抓著其中一二字句再作文章。那麼多媒體報導，我沒有接到一通記者的電話。一通都沒有。

我明白了，世界上沒有所謂「清者自清」。

7.我這輩子有兩次退稿賈禍，一是林，一是2011年退了伊格言投稿的長篇小說。

8.寶瓶是我的驕傲，我希望我的同事們要抬頭挺胸。你們的總編輯不曾讓你們蒙羞。明年的員旅，記得幫我跑遠一點。

9.對不起媽媽，求求你原諒我，求求你。我也沒讓你蒙羞，請相信。我對不起家人，對不起我愛與愛我的人，尤其是身邊的人，你盡力了，不要內疚。請原諒我，讓你們傷心了。

10.我很愛我的工作。但對很多人失約了，對不起對不起。

我真的盡力了，我累了我真的累了，請原諒。

謝謝大家，世界應該還是美好的吧。我想。

人還是有單純的善意的吧，我想。

少了一個人，明天太陽還是一樣升起的吧，我想。

祝福。

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