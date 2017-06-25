誰說鳥為食亡！ 白頭翁暖餵小綠繡眼

2017-06-25 21:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣名間鄉農友李蓄德，5月意外救到1隻學飛受傷的白頭翁，之後便放在籠中飼養，本月初的大雨過後，則又撿到1隻離巢的小綠繡眼，並同放1籠飼養，惟綠繡眼怕人，拒絕農友餵食，同籠的白頭翁則發揮「同情心」，取食之後餵給綠繡眼吃，農友見狀深受感動，認為動物也有惻隱之心，並將過程PO上臉書，獲得不小迴響。

李蓄德說，小綠繡眼是幼鳥，只會啾啾啾的叫，就像是肚子餓在求援似的，但因怕人，一直拒絕他給的食物，同籠的白頭翁則早已習慣餵食，惟聽見小綠繡眼的求救聲，白頭翁似乎不忍其捱餓，後來竟叼取食物給小綠繡眼吃，漸漸地小綠繡眼也開始接受白頭翁的餵食，他認為，鳥類間就算並非同種，但仍可見同情心，常言「鳥為食亡」，但他卻在此發現動物的另一面。

對此，特生中心鳥類專家姚正得表示，初判學飛的白頭翁、離巢的綠繡眼都是幼鳥，而幼鳥則有乞食的習性，不過幼鳥因已能分辨並認定親鳥餵食，因此對於人類的餵食多半不易接受。

惟白頭翁經民眾飼養月餘早已習慣，新來的綠繡眼因與白頭翁同籠，同處的情況下必定產生互動模式，而白頭翁習慣向人類乞食，雖綠繡眼不接受人類餵食，但願意向白頭翁乞食，若白頭翁已吃飽，就會餵給綠繡眼吃，推測應是互動加上乞食的因素，才會上演「異鳥餵食秀」，在同時淪落鳥的情況下，這樣的行為是可被理解的。