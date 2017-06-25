濁水溪赫見「絲綢」岩盤 號稱「千萬地景」

濁水溪集集攔河堰下游出現宛如絲綢的岩盤，引起民眾好奇議論。（記者劉濱銓翻攝）

2017-06-25 20:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕濁水溪竟出現如絲綢般的岩盤！本月初的大雨造成濁水溪暴漲，滾滾洪流沖蝕河岸、跨溪便橋，而在溪流的集集河段，大水過後卻出現外觀有如絲綢，又像油土的光滑岩盤，在被黑砂土覆蓋的河床裡特別醒目，也讓地方民眾相當驚豔。

在地民眾說，本月初的梅雨大水破壞力道太強，洪流挾帶土石摧枯拉朽，位在河道坡度較平緩的集集與名間交界處，之前縣府曾花1000萬元設置鋼便橋，大水來時水流因橋梁影響受阻，但源源不絕的洪流仍持續衝擊，不僅鋼便橋被沖毀，連覆蓋在岩盤上的黑砂土也全被沖走，最後才露出外表光滑的岩盤，而特殊的景觀也被人戲稱是「千萬地景」。

由於貌似絲綢的岩盤太特殊，還吸引南投縣觀光特產文化協會前來踏勘，協會指出，該處裸露岩盤面積至少1個籃球場大，部分岩盤還可見少量黑砂土，證明是大水過後才出現的現象，有民眾得知特殊景觀，還會來打卡拍照，足見是有潛力發展成地質與生態旅遊的景點。

對此，集集攔河堰表示，該處的地質就是如此，過去在水位高時，河床被黑砂土覆蓋，下方的岩盤不易被察覺，而這次則因大水過後，沖走岩盤上的土砂，加上近日水位降低，當地的「砂頁岩互層」岩盤地質才因此「水落石出」，會有這樣的地景仍屬正常現象，濁水溪沿線也有部分類似河段，只是因地勢較陡難以被察覺而已。