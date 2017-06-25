新板特區有廢墟？ 近40億元精華地低度利用

2017-06-25 21:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕新板特區遠東百貨公司後方有一排低矮民宅，目前為市府員工宿舍，因房屋老舊，入住率僅4分之1，其餘空間閒置，部分設施毀損不堪使用，夜晚人煙稀少、燈光昏暗，無人住的房舍被民眾形容是廢墟。宿舍所在位置為文教用地，因少子化趨勢，短期內無開闢學校需求，導致價值近40億元的精華土地低度利用，非常可惜。

新板特區近年商業繁榮、豪宅林立，因應新開發區人口大量移入，當初台北縣政府把緊鄰民族路、新民路與區運路1塊面積約1.72公頃的五角形土地，從機關用地變更為「文小用地」，98年都市計畫委員會審議通過。現況有市府員工宿舍、警察局宿舍及民宅，土地產權公私交錯，但文小用地只能做學校或其附屬設施，若改為其他用途，不符土地使用分區原則。

教育局副局長黃靜怡表示，當初縣府評估新板特區開發後的人口移入效應，劃設學校用地，但都市計畫完成後，鄰近國小受少子化影響多出容納空間，目前還有2000多名員額未滿，沒有新設國小需求，未來會考量人口變化、學生需求及資源運用再規劃。

秘書處副處長紀淑娟指出，新民街市府員工宿舍民國58年興建，屋齡近50年，總計36戶，部分屋況不佳，目前9戶使用中，現住戶均為72年以前經各機關依法核准配（借）住的對象，宿舍位於文教用地，若大規模整修房屋，未來若興闢學校，恐有浪費公帑疑慮，現階段善盡管理維護責任，每週定期派人巡檢，能否做其他用途，須將房舍交還市府，由財政局統一調配空間。

該用地屬新板特專區都更區，106土地公告現值每平方公尺22.8萬元，相當於每坪75萬元，估算1.72公頃價值約39.2億元。