「羽您有約」千人羽球賽 搶不到世大運票直呼好可惜

北市府與國小家長聯合會，一同舉辦第四屆「羽您有約」羽球邀請賽，台北市長柯文哲也到場為參賽師生加油，柯文哲還發揮「實用主義」精神請大家吃香蕉預防抽筋。（記者張凱翔攝）

2017-06-25 21:57

〔記者張凱翔／台北報導〕北市府與第十五屆國小家長聯合會，一同舉辦第四屆「羽您有約」羽球邀請賽，來自全國各縣市一六〇個隊伍、約一三〇〇人參賽，台北市長柯文哲也到場為參賽師生加油。家長聯合會總會長吳宜倫說，為宣傳世大運這次都用熊讚來做所有視覺宣傳和獎品，原本家長會還打算買八百個世大運的票，沒想到羽球一開賣票就沒了，讓吳直呼「好可惜」！

「羽您有約」比賽從上午就開始，由副市長陳景峻主持開幕典禮，市長柯文哲下午五時左右也到現場為師生加油。柯文哲還現場發揮他的「實用主義」，柯表示「香蕉可預防抽筋」，所以帶了香蕉送給參賽師生吃，不過柯沒有留下觀賽，僅待了數分鐘和家長合照之後就離去。

北市小學生家長聯合會總會長吳宜倫曾為羽球國手，父親吳俊彥是中華民國全民羽球發展協會理事長，一家人長期推廣羽球運動不遺餘力。「羽您有約」羽球親師生聯誼賽今邁入第四年，北市國中小學校報名隊伍有一六〇隊、超過千人參賽，比起第三屆一二五隊，隊伍區域更擴及至新北市、基隆、台中、嘉義、台南、花蓮，參與選手分別有百位以上校長及家長會會長，是參賽人數最大的一次。