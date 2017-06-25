因為一個紅色鉛筆盒 她當家扶認養人20年

2017-06-25 21:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕家扶基金會今天在新北市政府舉行「2017年全國扶幼感謝暨表揚大會」，國內20年認養人羅英出生於單親家庭，國小時接受家扶中心幫助，國外認養人送她一組全新文具，記憶中紅色鉛筆盒不只是物質資助，更是陪伴她成長的力量，出社會後羅英以感恩的心回饋，加入認養人行列，希望弱勢兒童度過愛與溫暖的童年。

羅英說，父親在她1歲多時過世，母親獨立撫養5個孩子，她在家中排行老么，印象中來自美國的家扶認養人送她1個暗紅色絨布鉛筆盒，在物資匱乏的年代，生活溫飽都成問題，哪有能力買文具，擁有鉛筆盒是她童年的小確幸，雖然鉛筆盒因火災消失，這份幸福感卻延續下去。

羅英表示，因為親身經歷，她知道家扶中心資助對象都是真正需要幫助的家庭，因此願意以每月1000元的綿薄之力，助弱勢孩童平安長大，未來會持續捐助。

另一位國內30年認養人楊永男，年輕時參加慈善團體，和家扶基金會建立聯繫管道，進而成為認養人，幾年前他不幸罹癌，醫療費用龐大，家人勸他終止認養，但楊永男認為這筆錢不會造成太大負擔，堅持不肯放棄，或許是做善事得到福報，目前身體康復，只須定期追蹤。

楊永男說，他的第1位認養兒童已經30多歲，結婚生子，和丈夫合開補習班，生活幸福美滿，2人時常聯繫，有如他另1個女兒；還有1位認養兒童今年大學畢業，因表現優異，即將前往韓國實習，看到這些認養兒童因為自己一份小心意，順利長大成人，走出不一樣的人生，令人欣慰感動。