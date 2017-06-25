2017中華圓山畫會聯展 國父紀念館盛大展出

由國立國父紀念館、中華圓山畫會共同主辦之「2017中華圓山畫會聯展」，將於106年6月28日起至7月6日止，在該館3樓德明藝廊隆重展出。（中華圓山畫會提供）

2017-06-25 21:23

〔記者張凱翔／台北報導〕由國立國父紀念館、中華圓山畫會共同主辦之「2017中華圓山畫會聯展」，將於106年6月28日起至7月6日止，在該館3樓德明藝廊隆重展出。

中華圓山畫會是一個成立27年的美術團體，以專職畫家為主幹，多半為該會創辦人畫壇宿耆郭道正教授的學生，都有數十年的油畫創作經歷，且在畫壇各有一片天地。他們為感念創會人的精神理念，在恩師辭世之後仍以畫會之名義，每年舉行聯展以示延續薪火。該團體主張崇尚自然寫實主義的風格，效法巴比松畫家們戶外寫生的精神推廣油畫教育，深耕台灣畫壇成績斐然。

本次展覽為該會35位會員一年一度的精心創作，無論是取景街角老屋的或是壯闊的山林野溪、或是熙來攘往的市集人群，每幅作品都是畫家對這片土地的真情流露，用畫筆記錄下人們的生活點滴。歲月的省思使他們的作品更有意涵，技巧琢磨純熟讓畫面更趨藝境。

本次將展出約80幅會員作品，張張都是作者匠心獨運精挑細選的隽美佳作，是成熟畫家完美技巧的呈現，也是油畫藝術深入淺出的詮釋，必定能讓欣賞者有怦然心動的喜悅和品味再三回味無窮的樂趣。「2017中華圓山畫會聯展」訂於6月28日（三）上午11時舉行開幕式，誠摯歡迎各界藝術同好蒞臨參觀。