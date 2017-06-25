衝出苗栗無限可能 在地青年決定「 一起ㄔㄨㄥ」

「一起ㄔㄨㄥ吧」咖啡館，今天在竹南火車站西站一樓剪票口舊址成立。（記者許展溢攝）

2017-06-25 22:09

［記者許展溢／苗栗報導］「ㄔㄨㄥ」出苗栗無限希望。苗栗縣造橋鄉育達科技大學與苗縣在地青年結合，成立「種子良田育苗工坊」，除培育返鄉、留鄉青年，也提供在創新創業實作上，具體實踐場域，今天在竹南火車站西站一樓剪票口舊址成立「一起ㄔㄨㄥ吧」咖啡館，要跟來自全台各地青年進行交流。

負責推動「一起ㄔㄨㄥ吧」共享空間的策展人，同時也是老家藝文生活空間成員陳鵬文說，「ㄔㄨㄥ」有「衝」破年齡、「充」電學習、「沖」出自信含意，利用閒置空間，在館外牆上打造一個沒有時針、分針及秒針的時鐘，讓每個人變成時、分及秒針，轉出屬於自己的特色，通往心中的一畝田 。

陳鵬文指出，咖啡館會陸續邀請苗栗在地咖啡師們，一起輪流來為往來的旅人服務。除希望青年能踴躍善用此空間，也將開辦樂齡手沖咖啡等課程，讓不僅年輕人及各領域的職人有發展空間，還可以是一個不分年齡的全民學習場域。

育達科大時尚造型設計系副主任陳弘正說，啡館將成為學習空間新典範，讓學習這件事情成為一種品味、流行，讓青年人才的理想發芽茁壯。今年暑假起將推出金工、陶藝、印染、髮藝、皮件袋包等實作課程。

陳鵬文說，希望苗栗縣第一大站竹南火車站能成為西部幹線亮點，接下來將策劃舉辦實驗性講座，及電影、展覽等一連串活動。最期盼透過此特殊地緣打造的青創平台，讓咖啡廳不只是咖啡廳，也是個全民的教室與展覽空間，不管是誰都能一起享用，讓來自各地的旅人認識苗栗，互相進行多元交流。