協助邊緣青少年 他們用群眾募資蓋學校

2017-06-26 00:16

〔記者吳柏緯／台北報導〕「多一間學校就能少一所監獄！」為解決弱勢青少年面臨的家庭問題與教育資源缺乏，一群青年打算將三峽在地的愛鄰醫院改造成一所學校，提供弱勢青少年陪伴與教育資源的支持。不過目前資金缺口約有900萬，因此盼能透過群眾募資補齊缺口。

由多位三峽在地青年組成的甘樂文創，從2007年開始投入三峽弱勢兒童陪伴的工作，並於2015年創立「小草書屋」，辦理相關的輔導課程、才藝課程與補救教學，10年來陸續陪伴80多位弱勢兒童成長。

為擴大陪伴與照護的功能，並協助中輟與弱勢青少年培育職能、學習能夠在社會中生存的一技之長，他們把三峽在地擁有70年歷史的愛鄰醫院，打造成「青草職能學苑」。除了現有的陪伴、教育功能外，未來預計每年可以支援90位弱勢青少年的職能訓練與培訓。

在三峽出生、求學的甘樂文創執行長林峻丞表示，生活在缺乏關懷與支持的環境下，孩子不僅在校的課業表現會受影響，因為家庭失去照護功能，讓許多孩子產生暴力、行為偏差等狀況。

林峻丞說明，現在的教育補救方案，往往是看到學生課業不好就開設補救課程；社福機構和非營利組織則是因為缺乏在地聯結，只能提供物質資助或短期關懷。因此才會想以學校的形式協助與陪伴在地弱勢兒童。

已於今年5月將醫院承租下來，不過後續的整修、課程設計、師資培訓等工作，以及學童的餐費，缺口預計還有900萬左右。為了湊足這筆為數不小的費用，甘樂文創選擇透過群眾集資的方式籌措資金。

林峻丞表示，贊助經費全額用於建物改造、課程設計與學生餐費等，而根據贊助金額不同，也會回饋給贊助者，手做餅乾、手做皮革製品等。

林峻丞說，只要能夠建立長期陪伴的循環系統，讓孩子從小建立正確人生價值與方向，未來就有能力回頭幫助其他孩子翻轉弱勢。