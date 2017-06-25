我的老天鵝啊！ 清大新黑天鵝佳偶超放閃

清華大學相思湖最近來了新嬌客，一對來自中正大學的黑天鵝情侶超放閃，經常鵝脖相碰成愛心圖案，閃爆相思湖內孤單的白天鵝。（照片由清大提供）

2017-06-25 19:40

［記者洪美秀／新竹報導］「我的老天鵝啊！超放閃的！」清華大學相思湖最近多了2隻嬌客黑天鵝，是中正大學日前送給清大的，這對黑天鵝除已適應清大環境，還經常放閃秀出自然的「愛心」圖案，讓學生們都說，真是最恩愛、放閃的天鵝，應該發墨鏡給「鵝」戴了。

清華大學相思湖內有隻白天鵝，但孤單的牠總是獨居，幸好中正大學日前送給清大一對黑天鵝，讓白天鵝和黑天鵝相會，清大除將要舉明命名活動，也期許3隻天鵝能擦出愛的火花，為相思湖增添新生命，讓相思湖成為成為清華新景。

據了解，清大相思湖以前有4隻大白鵝，但後來有的病逝、有的失蹤，僅剩下1隻，因沒有同伴，只能跟學生、校狗玩，也因清華師生很疼愛叫聲宏亮的白鵝，還暱稱牠為「鵝子」，並視為「校鵝」，更是相思湖「鎮湖之寶」。

清大副校長周懷樸去年10月到嘉義中正大學訪視，看到中正校園內成群的黑天鵝，探問能不能送給清華一對？中正大學副校長柳金章當場同意，在籌畫半年後，日前將一對黑天鵝送到清華。

可愛的黑天鵝一到清華，常做出鵝脖相對的「愛心」姿勢，放閃程度讓學生都說酷，也成為校園新話題，很多清大學生探詢新黑天鵝的消息，而白天鵝與黑天鵝相處情況也日漸熟悉，彼此熟悉後，還會互相打招呼，相思湖中不再只有孤單的白天鵝了。

清大總務長呂平江說，學校新學期將會為黑天鵝舉辦命名活動，歡迎同學為牠們取名，也期待明年相思湖中再添黑天鵝寶寶。