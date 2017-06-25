台灣工藝中心辦漆藝典藏展 「天人合一」估市價8千萬

台灣工藝研究發展中心舉亞洲漆藝典藏展暨國際研討會，受邀的日本、韓國、中國、越南的學者、工藝家簽名留念。（記者佟振國攝）

2017-06-25 20:10

〔記者佟振國／南投報導〕慶祝台灣漆藝發展屆滿百年，國立台灣工藝研究發展中心今天舉辦亞洲漆藝典藏展暨國際研討會，並在中部4所著名漆藝館內展出精緻典藏品總計上百件，讓參觀民眾大飽眼福，其中價值最高者為台灣漆器大師王清霜的作品「天人合一」漆畫，估計市價在新台幣8000萬元，也最受矚目。

日治時期台灣於1916年設立「山中工藝美術漆器製作所」，投入漆器製造，天然漆產業在台發展也屆滿百年，為慶祝台灣漆藝百年及配合文化部推動博物館系統示範計畫，國立台灣工藝中心特別結合台中市台灣漆文化博物館、豐原漆藝館、草屯游漆園、埔里龍南天然漆博物館，舉辦「亞洲漆藝典藏展」暨國際研討會。

工藝中心邀請日本、韓國、中國及越南的7位學者、工藝家，來台進行論文發表，也深入了解國內的漆藝發展，並各自捐贈1件漆藝作品供工藝中心典藏，也讓本次展品更加豐富。

工藝中心主任許耿修表示，本次在4個展區展出上百件漆藝作品，包括漆器製作的多項技法，種類有生活實用器具、觀賞飾品、漆畫等，例如謝東閔省主席的受贈漆器、地檢署移撥富豪收藏，還有王清霜漆畫作品「天人合一」，該作品至少值新台幣8000萬元以上，至於展期則從即日起至8月27日。