台灣工藝中心辦漆藝典藏展 「天人合一」估市價8千萬

台灣工藝研究發展中心舉亞洲漆藝典藏展暨國際研討會，受邀的日本、韓國、中國、越南的學者、工藝家簽名留念。（記者佟振國攝）

2017-06-25 20:10

〔記者佟振國／南投報導〕慶祝台灣漆藝發展屆滿百年，國立台灣工藝研究發展中心今天舉辦亞洲漆藝典藏展暨國際研討會，並在中部4所著名漆藝館內展出精緻典藏品總計上百件，讓參觀民眾大飽眼福，其中價值最高者為台灣漆器大師王清霜的作品「天人合一」漆畫，估計市價在新台幣8000萬元，也最受矚目。

日治時期台灣於1916年設立「山中工藝美術漆器製作所」，投入漆器製造，天然漆產業在台發展也屆滿百年，為慶祝台灣漆藝百年及配合文化部推動博物館系統示範計畫，國立台灣工藝中心特別結合台中市台灣漆文化博物館、豐原漆藝館、草屯游漆園、埔里龍南天然漆博物館，舉辦「亞洲漆藝典藏展」暨國際研討會。

工藝中心邀請日本、韓國、中國及越南的7位學者、工藝家，來台進行論文發表，也深入了解國內的漆藝發展，並各自捐贈1件漆藝作品供工藝中心典藏，也讓本次展品更加豐富。

工藝中心主任許耿修表示，本次在4個展區展出上百件漆藝作品，包括漆器製作的多項技法，種類有生活實用器具、觀賞飾品、漆畫等，例如謝東閔省主席的受贈漆器、地檢署移撥富豪收藏，還有王清霜漆畫作品「天人合一」，該作品至少值新台幣8000萬元以上，至於展期則從即日起至8月27日。

  • 日本東京藝大漆工科教授三田村有純等七人也各自捐贈一件漆藝作品供台灣工藝中心典藏。（記者佟振國攝）

    日本東京藝大漆工科教授三田村有純等七人也各自捐贈一件漆藝作品供台灣工藝中心典藏。（記者佟振國攝）

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