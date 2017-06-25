南市新住民3萬多人 市長參選人出席活動博感情

2017-06-25 19:24

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部及民進黨中央黨部婦女部主辦的「東南亞風味下午茶新住民座談會」台南場，今天下午在赤崁里活動中心熱鬧展開，全場共近百位來自東南亞各國的新住民朋友攜家帶眷共同出席，幾位有意爭取黨內下屆市長選舉提名的黨公職人員，也出席與新住民朋友博感情。

台南市新住民人口高達3萬多人，民進黨今天在台南舉辦這場活動，聽取新住民的心聲及協助解決他們在台灣所面臨的生活問題。今天出席人士，除了民進黨副秘書長徐佳青、黨婦女部主任蔡宛芬、民進黨市黨部主委顏純左等人外，包括立委葉宜津、陳亭妃及黃偉哲等人也出席這場座談會。

較早抵達會場的葉宜津致詞感謝及肯定新住民對台灣社會的貢獻，尤其台灣社會少子化嚴重，要看到一場座談會現場有這麼多小朋友已很難得，她期待新住民的加入，讓台灣更國際化，並與世界接軌。

陳亭妃今天到場後，有新住民認出她，邀她一起玩自拍，陳則逐一跟大家握手致意。

顏純左致詞也肯定新住民的貢獻，並提到政府的南向政策，未來台灣也將與新住民母國進行更密切的交流。他也利用機會，向新住民朋友宣導登革熱防疫。

黃偉哲於稍後抵達會場，參與新住民座談會，與主辦單位一起聽取新住民在生活上面臨的困難，並協助解決。另外，市議員邱莉莉、爭取民進黨南區市議員黨內提名的林志文等人也到場關切。

今天的活動現場，座談會之外，也有親子組團上台演唱東南亞各國歌曲，新住民姐妹大秀手藝準備的東南亞點心，包括千層糕、素食餅、香炸蔬菜捲等，也有人從家鄉帶來童玩分享，讓整場活動充滿濃濃的東南亞風味。