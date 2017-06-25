毛小孩身後事 北市殯葬處提供免費樹葬區

北市殯葬處從一〇四年起，提供免費寵物骨灰樹葬區「秘密花園」，並協助灑葬儀式，讓飼主不用擔心毛小孩身後事。（記者張凱翔攝）

2017-06-25 19:45

〔記者張凱翔／台北報導〕隨著現代社會家庭結構轉變，貓、狗給人的陪伴與慰藉益發重要，牠們也從寵物晉升為「毛小孩」階級，身後事當然也不可以馬虎。北市殯葬處從一〇四年起，提供免費寵物骨灰樹葬區「秘密花園」，並協助灑葬儀式，讓飼主不用擔心毛小孩身後事。

「秘密花園」位於文山區富德靈骨樓旁，面積約五百坪，共有三個花圃可以灑葬，園區用風車、向日葵等藝術飾品佈置，還有小木屋，讓寵物有家的感覺，且和旁邊景觀小湖、觀景台等環境融合為一，環境溫馨。民眾把寵物骨灰帶到現場後，可灑向花圃或可撥開花葉，直接放入泥土；若家中有多位毛小孩，殯葬處建議家屬應選擇統一位置，方便追憶。

家中毛小孩過世後，可至北市動保處動物之家辦集體火化，申請人需為台北市民或寵物登記於台北市，現場填寫申請書、並準備身分證或駕照，備妥寵物登記證明，就可進行火化。火化服務時間為週一至週日上午十時至下午四時，體重五公斤內收費兩百元，超過者每公斤加收五十元，備有狂犬病預防注射證明書收費可減半，若想要毛小孩個別火化，動保處網站有合格業者名單可查詢。

殯葬處表示，灑葬數量從一〇四年至一〇五年分別為七七八、八一二件，今年到五月止已有四百件，以狗、貓佔多數。民眾劉小姐表示，寵物陪伴自己和家人好幾年，覺得有個儀式送牠走心裡有種「了結」的感覺，對園區規劃也感滿意，但認為動保處可以規劃個別火化服務，對寵物也比較尊重。