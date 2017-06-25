網拍盜用林奕含校服照挨批沒品 傍晚急刪網頁

2017-06-25 18:46

〔記者王俊忠／台南報導〕台南女中有學生在奇摩拍賣網站發現有賣家不僅高價販售南女短褲，還在網頁介紹時盜用南女已故才女作家林奕含穿校服的照片，南女學生氣得把賣家網址轉po到臉書「黑特南女」，對賣家涉嫌侵犯南女和林奕含的著作權，又消費林奕含，大罵賣家太沒品了！

根據奇摩拍賣網頁資訊，該賣家刊登林奕含穿南女校服時的照片，還聲稱南女學生為爭取服裝權，集體在朝會上脫褲，所以現在南女校園學生已經能穿短褲趴趴走，也造成小短褲很紅，合作社架上更是空盪盪，只剩下樣品。

網拍賣家販售的南女短褲價格8百元，但南女校內合作社賣價不到2百元，價差達4倍以上，簡直是暴利。南女學生發現後不禁大罵「這條南女小短褲是鑲金的嗎？還盜用別人照片」，對於賣家po林奕含校服照片，學生認為這太沒品了，要向奇摩拍賣檢舉。

南女合作社主席胡瑞原認為，一條南女短褲網拍賣8百元，看起來是銷售手法噱頭，該賣家除了賣南女服裝，全國各校校服也都有賣，因為校徽不屬於商標，所以無從告起，且提告反而是幫賣家打知名度。目前南女合作社販售的短褲，售價180元，一年平均可賣出2千多件。

有律師指出，賣家盜用林奕含遺照，由於遺照擁有權是家屬，若未獲家屬同意使用，拿來從事商業銷售活動有侵犯肖像權疑慮，家屬可以此提出民事賠償，這問題重點是尊重相片的觀念，還有對人性的關懷。

記者今天下午5點多再上奇摩拍賣網查看，發現販售南女短褲的網頁已不見林奕含穿校服照片，在商品資訊的問與答顯示，本商品已停止販售，無法繼續提出問題。

  • 有網拍賣家涉盜用南女已故才女作家林奕含校服照在拍賣網上高價賣南女短褲。（圖：擷取自拍賣網頁）

    有網拍賣家涉盜用南女已故才女作家林奕含校服照在拍賣網上高價賣南女短褲。（圖：擷取自拍賣網頁）

  • 有網拍賣家在拍賣網上高價賣南女短褲。（圖：擷取自拍賣網頁）

    有網拍賣家在拍賣網上高價賣南女短褲。（圖：擷取自拍賣網頁）

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