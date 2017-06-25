網拍盜用林奕含校服照挨批沒品 傍晚急刪網頁

2017-06-25 18:46

〔記者王俊忠／台南報導〕台南女中有學生在奇摩拍賣網站發現有賣家不僅高價販售南女短褲，還在網頁介紹時盜用南女已故才女作家林奕含穿校服的照片，南女學生氣得把賣家網址轉po到臉書「黑特南女」，對賣家涉嫌侵犯南女和林奕含的著作權，又消費林奕含，大罵賣家太沒品了！

根據奇摩拍賣網頁資訊，該賣家刊登林奕含穿南女校服時的照片，還聲稱南女學生為爭取服裝權，集體在朝會上脫褲，所以現在南女校園學生已經能穿短褲趴趴走，也造成小短褲很紅，合作社架上更是空盪盪，只剩下樣品。

網拍賣家販售的南女短褲價格8百元，但南女校內合作社賣價不到2百元，價差達4倍以上，簡直是暴利。南女學生發現後不禁大罵「這條南女小短褲是鑲金的嗎？還盜用別人照片」，對於賣家po林奕含校服照片，學生認為這太沒品了，要向奇摩拍賣檢舉。

南女合作社主席胡瑞原認為，一條南女短褲網拍賣8百元，看起來是銷售手法噱頭，該賣家除了賣南女服裝，全國各校校服也都有賣，因為校徽不屬於商標，所以無從告起，且提告反而是幫賣家打知名度。目前南女合作社販售的短褲，售價180元，一年平均可賣出2千多件。

有律師指出，賣家盜用林奕含遺照，由於遺照擁有權是家屬，若未獲家屬同意使用，拿來從事商業銷售活動有侵犯肖像權疑慮，家屬可以此提出民事賠償，這問題重點是尊重相片的觀念，還有對人性的關懷。

記者今天下午5點多再上奇摩拍賣網查看，發現販售南女短褲的網頁已不見林奕含穿校服照片，在商品資訊的問與答顯示，本商品已停止販售，無法繼續提出問題。