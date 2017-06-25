千人凱道排「看見台灣」 要求撤銷亞泥展延

撤銷亞泥遊行群眾所排出的看見台灣圖。（地球公民基金會提供）

2017-06-25 18:33

〔記者陳炳宏／台北報導〕達21萬人的反亞泥連署，20多個連署民間團體發起【看見亞泥 搶救太魯閣】大遊行，遊行行列一路沿中山北路高喊「撤銷亞泥、礦業改革」，在下午4點20分抵達總統府前凱道，並排成「看見台灣」的圖示，主辦單位表示，估計到場民眾超過8000人，大家都來提醒蔡政府，台灣失去齊導這神的眼睛後，政府應該展現對於國土保育、環境正義的誠意。

亞泥︰礦區不在太魯閣國家公園內

亞泥下午強調亞泥花蓮礦區不在太魯閣國家公園內，並表示，尊重任何團體與個人表達意見的權利，亞泥公司從過去、現在到未來，行事一向正派守法，產業與環保標準屢獲國內外獎勵，隨時歡迎各界檢驗。

地球公民基金會山林國土組專員潘正正表示，行政院以尊重主管機關判斷為由，閃躲亞泥礦權展延問題，其實過程中行政院協調會一直架空原住民基本法，且沒有好好要求礦業法要踐行的職責，這件事當地原住民已經提出行政訴願，照理講行政院應該在7月12日回應，但看來行政院並不願回應，也不願意承諾任何事，所以他們才會走上凱道。

潘正正說，蔡英文總統昨天到齊柏林攝影展現場追思過齊導，但齊導關心台灣的環境永續，其實亞泥案就是一個指標性案子，應該要急迫處理，今天上凱道，就是要讓蔡總統知道，光是說台灣失去齊導，就像失去神的眼，但事實上齊導並未離開我們，全國民眾與21萬連署網友，會持續盯著蔡政府，如何展現誠意。

除了來自花蓮新城礦山的原住民外，亞洲水泥也在新竹關西曾經開過礦，而當地居民羅政宏也發言指控亞洲水泥在當地開礦超過40年，挖出兩個大水坑，現在也無法處理。

羅政宏則指出，亞泥曾在關西鎮金山、玉山里大山溝裡，堆積35公頃高出海平面80幾公尺的造山，影響到地下水的水位與水質，在廢土堆裡堆積礦場裡的什麼堆積物不知道，但去年測出來的導電度超過3000，等於說，關西鎮民喝的是重金屬污染的水，土地PH酸鹼值也達到3.5，已經是強酸等級，每年土石滑動，也毀了農民一年數十萬農作物，但僅賠300包水泥，完全不合理。

羅政宏忿怒的說，政府從以前戒嚴欺負他們到現在仍然如此，在環評會議上，大方說工安最好，但事實上卻發生過一晚工安意外死了4個人，一條命僅值4萬元，就是亞泥作風，仗藉勢力不處理，甚至關西公所跟亞泥解約，亞泥也不善後，人民就不值錢。

新城亞泥富世村開礦時至今僅存的兩位原住民之一田春綢表示，現年已經75歲沒想到在當地原住民完全不知情的情況下，展延了20年，1973年亞泥來時，自己才幾歲，他們的土地被佔用，當時大部分的耆老幾乎都已不在，自己也兩度中風，從鬼門關走回來，而政府卻一直對亞泥問題沒有處理，要不是齊柏林，也不會有人關注他們。

田春綢希望蔡政府可以找人去看看，當初是用什麼偽造文書欺騙民眾，不要什麼都通過，把人民看成什麼。

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