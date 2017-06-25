中臺灣影視基地沒人行道 學童通行險

「中臺灣影視基地」靠近吉峰國小的一側，目前僅留不到一米的排水側溝供行人通行，學童通行危險。（記者陳建志攝）

2017-06-25 17:32

〔記者陳建志／台中報導〕中臺灣影視基地工程如火如荼進行，市府新聞局預計明年中完工，不過一街之隔的霧峰吉峰國小家長和校方發現，影視基地正門緊鄰民生路未預留人行道空間，目前僅有不到1米的排水側溝可供通行，市議員林碧秀認為太危險，要求市府調整基地的綠帶和圍牆施做人行道，不能讓學童未來通行時與車爭道。

市府為促進中臺灣電影工業發展，斥資7.8億元在霧峰吉峰國小對面興建「中臺灣影視基地」，裡面包含兩座全台最大攝影棚，一座中型攝影棚，以及一座深達7米的深水池和全台唯一的人工造浪池，去年10月動工後工程進展順利，目前進度約24%，市府新聞局預計明年中可如期完工。

市議員林碧秀表示，日前發現基地正門靠近吉峰國小一側，居然只有6、70公分寬的側溝可供行人通行，擔心未來不但學童通行危險，若有人到片場參觀，將連通行的空間都沒有，直言如此大的建設，居然連人行道都沒留實在不合理，因綠帶和圍牆都還未施工，要求都發局和新聞局趕緊調整空間，也希望台電配合將電桿下地。

吉峰國小校長陳武鎗也說，影視基地的規劃是建物背部靠近校門，且幾乎未留綠美化空間，家長會認為將讓校門口整體景觀變得有壓迫感，加上未留人行道，未來學童和家長恐需走在車道上，希望基地能在靠近學校一側進行綠美化，並施做行人通行空間。

市府新聞局行政科劉仲偉股長表示，未來包括車輛和拍片人員的主要出入口都在靠近峰堤路的側門，不會增加民生路的交通負荷，已請規劃設計團隊檢討，在不影響既有配置下，經由景觀設計方式，將臨民生路圍牆綠美化區域的土地和現有人行排水側溝結合，做為提供行人通行的人行道。