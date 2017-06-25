醫訊》竹市兒童醫院BOT案 馬偕醫療團隊出線！

新竹市兒童醫院BOT案經公開甄審後確定由馬偕醫療團隊得標，預計投入17.86億元經費興建200床的兒童醫療中心。（記者洪美秀攝）

2017-06-25 17:22

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市兒童醫院興建營運移轉的BOT案經公告公開招商，5月25日截止收件後，6月19日市府已依促參法進行綜合評審，審議結果由國內醫學中心級的馬偕醫療團隊取得與市府議約門票，馬偕醫療團隊將投資至少17.86億元，6年內打造竹竹苗地區兒童醫療中心。

位在新竹市建功二路，建功高中對面，原國防部土地經變更為「機31」，佔地0.87公頃的新竹市兒童醫院BOT案委託期間為50年，是國內第一個由地方政府主導籌建的兒童醫院，目標為醫學中心級兒童醫院，量體為總病床200床以上，並提供25科醫療服務，主要核心任務是提供兒童重症及難症醫療照護，並擔負24小時兒童急診專責醫院任務，提供各層級醫療機構的罕病、重症、難症病童轉介照護，讓急罕重難症兒童家長不必南北奔波，滿足兒童早期療育資源等需求。

新竹市長林智堅表示，新竹市幼年人口0-14歲約占18%，是全國最高，兒童醫療需求明顯高於全國各縣市，但竹市兒科急診資源需求度高，卻缺乏經衛生福利部評核合格的兒童醫院，經市議會支持，市府通過竹市兒童醫院BOT案辦理招商，不僅是竹市兒童醫療發展重要的里程碑，更是竹竹苗地區守護兒童健康的守門員。

新竹市衛生局表示，今年1月12日衛生局已舉行招商說明會，向外界說明新竹市兒童醫院招商內容，當時吸引7家醫療團隊來參與，目前兒童醫院用地經都市計畫變更回饋市府無償取得，且為適當保障基地現用戶的權益，市府召開多次會議協調溝通，已取得地上物使用人共識，並依相關規定處理地上物，近期就會完成使用人地上物拆遷作業。

衛生局強調，市府目前已完成地上物的拆除整理作業，得標的馬偕醫療團隊預計將投資超過17.86億元經費，2年內需設兒童醫院相關科別18科，4年內完成25科，且4年內成為教學醫院，6年內成為醫學中心級兒童醫院。

衛生局表示，得標的馬偕醫療團隊，其對兒童醫療能力的投入頗獲肯定，相信能為竹竹苗地區兒童的健康做最好的醫療服務，市府會以社會公益的政策精神，與馬偕醫療團隊進行後續議約、簽約事宜，期待與未來醫療團隊共同努力，早日進行新竹市兒童醫院興建營運，共創市民、醫療團隊與市府三贏，守護兒童的健康。