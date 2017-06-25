教甄1444人缺考 台中國小、幼教師錄取率提升

2017-06-25 17:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今年甄選241名國小及幼稚園教師，吸引6208人報考，今日舉行筆試，教育局指出，共1444人缺考，錄取率可望從原來的3%提升到5%；訂27日公佈筆試通過名單，7月2日複試。

台中市教育局指出，今年甄選國小教師名額為212名，包括普通班教師143名，另招考69名包括體育、音樂、美勞、本土語、專任輔導及原住民重點學校等專長教師，吸引5498人報考；幼兒園教師甄選29名，有710人報考。

教育局指出，觀察今年報考者仍以20餘歲的新社會新鮮人居多，多是剛畢業或是畢業後有2到3年的學校代理代課經驗的教師居大宗。

筆試在包括惠文、新民及宜寧中學舉行，目前在學校擔任代課教師的考生說，代課教師畢竟非正式師資，工作不確定高，且福利也沒有正職教師好，之前曾考過一次，但沒能過關，盼今年能如願成為正式教師的一員。

也有來自南投的考生說，今年南投也有開國小教師缺，但台中市的教育資源豐富加上一般教師缺多達143個，南投與台中的筆試日期撞期，考慮許久決定放南投的機會，選台中報考，希望能有好消息。

教育局指出，今日國小教師有1260人缺考，錄取率由原3.9%提高到5%；幼教師有184人缺考，錄取率也由4.1%提高到5.5%；教育局指出，缺考者多是因重覆報名後評估各自需求選擇實際到考區。

教育局指出，筆試錄取名單訂27日公布在教育局教師甄選專屬網頁，28日在信義國小舉行複試報名，7月2日進行複試，7月3日公告錄取名單；請考生隨時注意教師甄試專屬網頁公告。