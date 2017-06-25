台南5所高中特招 預估錄取率26.14％

眾多國中應考生到台南女中參加台南地區5所高中入學特招考試。（記者王俊忠翻攝）

2017-06-25 17:16

〔記者王俊忠／台南報導〕今年國內高中入學特色招生最大規模的台南就學區，有5所高中聯合舉行特招入學考試，昨天進行數學、英語2科考試，5校招生名額710人，有2716位學生應試，預估錄取率26.14％，有2名考生因考數學時違規被試務會決議該科各扣2分。

台南區106學年度高中特招聯合考試分發，今年有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中及南科實驗高中等5校合辦，總錄取名額710人，包括南二中40人、家齊40人、南科30人，南一中320人、南女280人佔錄取人數最多。

今年由台南女中擔任特招闈場，有2716位考生應試，男生1417人、女生1299人，其中身心障礙與原住民各有16人。今午完成試務，數學科缺考70人、英語科缺考135人，預計錄取率為26.14%。其中，在考數學科時，南女試場有1名考生手機鈴聲響起、南一中試場1名考生逾時作答，試務會決議對2名違規考生數學科各扣2分。

台南女中校長鄭文儀表示，今年特招英文科再與國教院合作，主題十分多元廣泛，除應有的深度外，兼具趣味性。如德國小熊軟糖由來、日裔美籍少年小說家介紹、虛擬實境在各領域的應用，特別是台江生態旅遊介紹，更彰顯台南地方特色。整體而言，學生需運用推論理解與分析和資訊能力，透過大量閱讀與累積單字量，才有機會得高分。

另，今年數學科命題仍以國中教材為主軸，強化基本概念的延伸，各單元試題分布平均且靈活，試題描述呈現生活化與在地化的特色。例如利用生活不可或缺的手機，計算其螢幕大小尺寸；民國與西元紀年的概念轉換；結合台南地區產業特色，如善化某牛肉湯店的營業規律等。整體而言，學生在解題時需跳脫例行性思維方式，且需進一步將數學知識與技能做有效的統整與彈性的轉化。