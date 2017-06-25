香港旅行社台中踩線團 葡萄樹下浪漫午餐

香港旅遊業者在葡萄樹下午餐。（記者張軒哲攝）

2017-06-25 16:46

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府近2年推動「中進中出」旅遊模式，近年港澳旅客來台中成長率提升。30餘家香港重要旅行社高層主管到台中進行踩線旅遊，觀旅局特別安排進階版逢甲知名美食宴，及充滿在地特色的外埔葡萄樹下大地餐桌招待貴賓，向香港旅行社強力行銷台中旅遊特色，港澳遊客邊吃美食邊摸上的葡萄，直呼浪漫有趣。

市府觀旅局長陳盛山指出，目前香港每天有8班航班直飛台中，港澳遊客到中台灣旅遊非常方便。市府持續規劃台中特色主題旅遊吸引港澳遊客，旅客人次成長率高於全台，今年目標是吸引30萬港澳客人到台中旅遊。這次30多家香港績優旅行社高層主管來台中，市府整合外埔區公所、農會及在地水流東休閒農業區，在成串的金香葡萄樹下、悠揚的小提琴樂聲中，結合在地聞名的紅龍果及葡萄酒辦理大地餐桌美食宴，香港業者好評不斷。

市議員吳敏濟表示，葡萄樹下餐會有特色，不僅呈現當地產業及地景美景，還可以讓社區參與受益增進認同感。還有香港旅遊業者以後葡萄架上的成串葡萄是裝飾，伸手一摸才發現是真的。

市府指出，香港踩線團還參訪台中國家歌劇院、麗寶樂園渡假區等景點及麻芛太陽餅手作體驗，隨後前往南投縣參訪。