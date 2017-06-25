基隆太平國小8月走入歷史 300校友返校憶當年

即將停辦的太平國小規劃一系列感恩回顧活動，老校友們從老照片尋找小時候的青澀模樣。（記者林欣漢攝）

2017-06-25 16:12

〔記者林欣漢／基隆報導〕學生數最多曾達1800人的基隆市太平國小，受少子化衝擊等因素影響，將於7月底吹熄燈號，校方在停辦前規劃一系列感恩回顧活動，今天許多老校友、退休教師返校回憶昔日校園風貌及甜蜜點滴，更有人不捨道別，痛哭淚流不止。

校長陳建文表示，太平國小於57年創校時，最多有1800人就讀，但受少子化影響，近年1個班級僅1人就讀，甚至出現整個年級沒有學生的情況，學校就是小型社會的縮影，期許孩子到更接近社會運作的環境中學習，未來有更多的學習機會及拓展人際圈，師長也就近安排到中正國小、安樂附幼等校繼續任教。

今天太平回顧展開幕，展出校史、學籍資料和歷年照片，以及太平在地罾仔寮的故事、學生到彰化、嘉義太平國小的共學交流成果，吸引約300校友返校聚首憶當年，老校友們找到小時候的青澀模樣，感動不已，林姓校友說，童年時都用擋土牆當溜滑梯，生活很單純快樂。

退休教師蔡森村說，57年太平剛建校就分發來服務時，還有36個班級，老師們大多年輕上進，幹勁十足，想不到50年後卻面臨關校命運，感慨不已；退休教師陳碧霞在太平服務25年，很懷念每天遠眺基隆港風光、穿高跟鞋跑上山趕朝會的時光，期許小校友們延續太平的勤奮精神。

基隆市議長宋瑋莉的公公林文龍曾任8屆市議員，林在58年曾贈與學校一台鋼琴，至今保存良好，宋瑋莉特別向校長陳建文拜託，近日將把鋼琴運到議會辦公室蒐藏。

陳建文說，若不是因為太平停辦，大家也沒機會可以回到校園相聚，重新再把同學、學長姊及學弟妹的關係再建立，分享太平讀書及畢業後的發生的種種，不必覺得難過可惜，太平人的情感，並不會因為學校停辦而消逝的。