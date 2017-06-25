車位難找！ 中市樹孝商圈停車場爆滿

樹孝商圈停車格一位難求，議員張玉嬿與商家都希望市府儘速擴建。（記者黃鐘山攝）

2017-06-25 16:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府去年底在太平區樹孝商圈闢建臨時停車場，由於商圈熱絡，停車格一位難求，市議員張玉嬿今天說，停車場使用率百分百，消費者常被開罰單，要求儘速擴建停車場；交通局長王義川表示，已規劃2期工程，年底可增加400個汽車格。

樹孝商圈近期發展快速，人車往來多，但周邊並無停車場用地可開發，汽機車違停、併排嚴重，交通局去年底利用樹孝路的文中2用地闢建臨時停車場，提供汽車格、機車格各約200個，改善周邊交通問題。

商圈管委會前主委李明宗指出，臨時停車場吸引更多的車潮、人潮，附近新建案又一再推出，住戶約3萬人，停車位供不應求，除文中2外，也盼在樹孝路274巷增設；醫師王俊富也說，診所復健的病患來一次就被開違停罰單，大喊吃不消，亟需停車格。

張玉嬿表示，文中2停車場加速商圈繁榮，使用率百分百，現在繞10分鐘也不易找到停車位，加上違規停車檢舉不斷，警方取締、民怨不斷，已協調交通局早日興建第2期工程，並設置Ubike，讓消費者逛商圈更方便，提高交通服務水準，也有助觀光旅遊。

王義川指出，文中2臨時停車場基地面積多達3公頃，決議分期辦理，第1期先利用6000平方公尺，已提供良好停車空間，現況使用率極高，已再籌措約2000萬元規劃第2期工程，預計今年底可完工，擴大增加約400個汽車格。

王義川強調，這2年半興闢完成17座停車場，共提供2269個汽車格、2600個機車格，其中僅7處是停車場用地，其餘皆是交通局積極尋覓國產署、國防部、文中、文小等閒置公有土地，先闢建臨時停車場，解決市民停車問題，也帶動地方繁榮。