熱心公益捐助逾6000萬元 胡建雄獲表揚

二林天人宮住持胡建雄（右二）和妻子蔡如妙（右一）及孫子（左二）參加表揚。（記者廖淑玲攝）

2017-06-25 16:38

〔記者廖淑玲／雲林報導〕從小失學住牛棚長大，為鼓勵弱勢孩子，長期扶助雲林家扶中心等家扶公益活動超過6000萬元，被信徒稱為「濟公」的胡建雄經雲林家扶中心推薦，今天獲家扶基金會全國扶幼大會特別感謝獎表揚，為愛扎根。

二林天人宮住持胡建雄獲悉雲林家扶北港服務處興建工程有斷炊之虞，不僅捐助逾200萬元興建經費，且號召信徒及民眾積極投入，造福雲林沿海偏鄉的經濟弱勢孩子。

除了雲林家扶，胡建雄捐助警、政、軍等社會公益超過6000萬元，他秉持「每個歷程都是成長、每次行動都是希望」的理念行善，獲家扶基金會全國扶幼大會表揚。

出身貧寒的胡建雄，自小失學住牛棚，國小畢業典禮因學校規定要穿鞋參加，才穿上第一雙布鞋，曾到教堂排隊從神父手上領取麵粉，走過艱苦歲月，因此一有機會就幫助家扶孩子，讓他們不會因家庭經濟困難喪失唸書機會。

34年前胡建雄從廣播裡聽到呼籲支持家扶工作的聲音，當時一口氣捐出10萬元，從此和家扶結下不解之緣，如今63歲的胡建雄與太太蔡如妙還有孩子都是家扶永久認養人，最高紀錄曾認養國外兒童10人，愛心遍及國內外。

擔任住持、體型瘦弱的胡建雄因緣際會成為乩童，是濟公的代言人，常被信徒稱為「濟公」，創建天人宮成為家扶基金會第200名永久認養人，提供各地家扶助學金、急難救助、服務專車等，乃至實物救助捐贈不勝枚舉，獲特別感謝表揚他對家扶的支持。

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