金曲獎南王有10座 卡大地布拿5座急起直追

桑布伊再度拿下最佳原住民語歌手，卡大地布族人歡欣又感動。（記者陳賢義攝）

2017-06-25 15:55

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市知本卑南族卡大地布部落族人桑布伊、盧皆興自創母語專輯「椏幹」，在今年金曲獎一舉囊括最佳原住民語演唱人、最佳演唱錄音專輯及年度專輯3大獎，累計前次首度拿下最佳原住民語演唱人，個人就獲得3座，加上同部落族人陳明仁、陳錦勝因加入「北原山貓」和「MATZKA樂團」，分別在2001年及2011年榮獲最佳演唱組合、最佳樂團獎，3人共計帶回5座金曲獎座，急起直追被譽為「金曲村」的南王部落10座。

原住民與生俱來的好歌喉和音樂創作能力，長久以來一直為外人津津樂道，尤其是在天后張惠妹唱跳出一片天後，原住民與「能歌善舞」就畫上等號，部落裡的投幣式卡拉OK逢休週二日或連續假期總是一位難求。而南王部落、包括曾擊敗「歌神」張學友，拿下金曲歌王的陳建年，及紀曉君、昊恩家家與南王姊妹花同樣也在金曲獎上大放異彩，累獲10座金曲獎，成為金曲獎座最密集的部落。

「謝謝我的媽媽，每天在田裡辛苦的工作養大了我，謝謝我最愛的部落卡大地布」桑布伊獲獎時表示，椏幹這張專輯的發想是從部落開始，取材周遭發生的點滴；4年前族人在為土地而努力，一直到現在仍在捍衛土地、海洋及我們的生存權力，希望大家在台灣這片土地上面可以相互尊重與欣賞。卡大地布部落語意有「在一起」或「團結」之意，別名「知本」則是日治時代與戰後官方從部落名中擷取音節「tri-pulr」的漢字轉寫，為卑南族傳統四大部落之一。