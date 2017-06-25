公共意外險保費漲3倍 中市公有市場吃不消

台中市公有市場今年公共意外險保費飆漲。（記者張菁雅攝）

2017-06-25 15:32

〔記者張菁雅／台中報導〕公有零售市場每年皆應投保公共意外險，台中市議員江肇國接獲市場自治會陳情指出，今年公共意外責任險保額和去年相同，保費卻大漲3倍，攤商大喊吃不消，希望市府出面協調，將保費調到回原標準。

江肇國表示，根據中央法規規定，所有公有零售市場皆須投保公共意外責任險。台中市公有市場方面，近年來都由市府統一招標，讓得標的保險公司處理各市場保險事宜。他近日接獲市場自治會陳情表示，過去幾年投保公共意外險保費都相當固定，今年的保額不變，前幾年也沒有出險記錄，保費卻增加了3倍，實在不合理。

以西區第五市場為例，去年公共意外責任險1年保費僅8500元，今年保費卻高達2萬9489元。第五市場自治會長李西東表示，攤商都抱怨就算漲價也不該一口氣漲那麼多，甚至有攤商質疑「市府連這個錢也要賺」，他建議由市府吸收一部分保費，自治會也分擔一些，並逐年調高自治會分擔比例。

江肇國說，第一市場、第二市場也面臨相同情況，保費至少都漲3倍以上。他要求，市府應該了解保費巨大漲幅的原因，並與保險公司協調，調整投保金額。

對此，市府經發局表示，2年前發生八仙樂園粉塵暴燃事件後，各保險公司重新檢視各公共意外責任險的風險，並調整保險費用，原本去年公有市場保費就要提高，但有業者低價搶標，得標業者因此遭到金管會關切，今年市府再辦理招標時，第1次沒有保險公司投標，經向保險公司了解原因，並調高預算金額，第2次招標才有保險公司投標，並以最低標決標。

市府已與保險公司完成簽約，並先代墊保費，保險期間自今年4月1日至明年3月31日，經發局表示，明年會邀請保險公司、公會共同協商，希望努力爭取更低的保費，以減輕攤商負擔。