林主賢移居東海岸 10年畫秘境

林主賢移居東海岸10年，畫作蒐藏東海岸之美。（記者黃明堂攝）

2017-06-25 15:36

〔記者黃明堂／台東報導〕原本在都會從事婚紗攝影的林主賢，10年前到東海岸一處椰林寫生，買下這片風景，就這樣毅然離開攝影，移居台東種咖啡作畫，挖掘片片秘境，融入畫中。

台東藝文中心即日起至7月10日舉辦「藏風─林主賢油畫個展」，共有80幅作品。一幅「甦醒」，像是森林裡的荷花池，這是取材自一處廢棄池塘；一幅名為「三仙台」，卻不見三仙島還有八拱橋？

林主賢說，三仙台的美，不是只有一般人熟知的八拱橋，但他認為，那是攝影師該做的事，他從小處著眼，礁石及浪濤皆美，畫三仙台，未必要有八拱橋。

林主賢這次展出的作品，以東海岸寫生居多，且不乏尋幽探秘的美景。

1961年生於雲林縣，讀開南商工美工科、台灣藝術大學碩士學分班，還出國到聖彼得堡列賓美術學院短期進修，算是科班出身，但過去都以工作賺錢為重。10年前，到台東成功鎮都歷一處椰林寫生，覺得太美了，只花了10分鐘考慮，就跟地主買下6分地的椰林，竟然就這樣結束事業，住到台東。

他砍掉多數的椰子，種了800棵咖啡，只剩300棵存活，收成轉賣，務農之餘，以創作為生活主軸，活於青山碧海間，體悟生活藝術。