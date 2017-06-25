花壇茉莉花香氣吸賓客 上千蜜蜂也來摻一腳

花壇鄉農會今天舉辦茉莉花產業推廣活動，無毒茉莉花散發出花香。（記者湯世名攝）

2017-06-25 15:28

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉農會今天盛大舉辦茉莉花產業推廣活動，吸引爆滿親子參加，現場還擺許多新鮮且無農藥的茉莉花，意外吸引上千隻小蜜蜂也來摻一腳，成群結隊在會場飛舞，一度請來消防人員，所幸沒有民眾被蜂螫。農會總幹事顧碧琪笑說，該鄉推廣不噴農藥的無毒茉莉花，連小蜜蜂也分辨得出無毒茉莉花的益處。

為推廣無毒茉莉花產業，落實在地生產、在地消費的理念，今天在花壇鄉農會茉莉花夢想館廣場有一場「茉莉花壇、夢想起飛」茉莉花產業推廣活動，現場舉辦茉莉花茶道展演、茉莉花詩詞創作、拍照打卡送小禮物、茉莉花粽品嚐等，吸引上千名親子參加，相當熱鬧，會場還擺滿一盆盆的茉莉花盆栽，以及大量以無毒栽培的茉莉花，會場飄滿茉莉花香。

活動過程中，突然有為數上千隻的小蜜蜂飛來，且成群聚集在茉莉花附近，民眾都好奇觀看，還一度請來消防人員前來，不過發現並未有人被蜂螫後，並未進行捕捉。

農會總幹事顧碧琪表示，該鄉目前有3公頃不噴農藥的無毒茉莉花園區，食安意識抬頭後，不僅有多家飯店購買無毒茉莉入菜，商品通路持續擴大，全台還有30多個農會前來觀摩花壇鄉農會的改造經驗，連日本和東南亞等國的參訪團，也慕名前來取經，昨天活動會場茉莉花香吸引上千隻小蜜蜂聚集，可見連蜜蜂都分辨得出無毒茉莉花的益處。