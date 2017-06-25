全台洗腎破7.8萬人 盛行率與發生率均世界之冠

台灣洗腎病患盛行率與發生率都是世界第一。（資料照，記者陳建志攝）

2017-06-25 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國腎臟登錄系統（USRDS）2016年報公布最新全球尿毒症排行，資料顯示台灣洗腎病患盛行率與每年新增加洗腎發生率都是世界第一。

綜合報導指出，美國腎臟登錄系統（USRDS）2016年報顯示，台灣洗腎病患佔總人口比率（盛行率）和每年新增加洗腎病患比率（發生率）居世界雙料冠軍。台灣今年第一季洗腎人口已突破7.8萬人，洗腎患者中有45%是因糖尿病引起，另外15%的致病原則是心臟病或高血壓。台灣腎臟病醫學會理事長盧國城說，糖尿病、高血壓患者易合併慢性腎臟病，假如沒控制飲食，就可能提早洗腎，蛋白質攝取更是關鍵。

盧國城建議，糖尿病、腎臟病患者應該管制蛋白質總量，如果單純是糖尿病，應足量攝取蛋白質，約占全天總攝取熱量的16%至18%。若是合併腎臟病，蛋白質攝取則應降到10%，但假如已經在洗腎，就要增加蛋白質攝取，讓營養足夠、避免體弱而增加感染機會。

盧國城又建議攝取蛋白以植物性蛋白為佳，因為動物性蛋白有較高油脂、鈉離子與磷離子，會增加腎臟代謝負擔。植物性蛋白通常存在綠色花椰菜、菠菜、豆類等蔬果中。