紐約同志遊行 台灣同婚行銷國際

2017-06-25 15:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕大法官748號解釋宣告民法限制同性婚姻違憲，台灣往婚姻平權更邁向一步。預計出席紐約同志大遊行的祁家威受訪時表示，他希望接下來在中國、世界各地「愛」能不分性別；發起花車募款的許伯丞則說，雖然中國在國際上持續打壓台灣，但台灣的人權進步價值沒有被阻擋，他感到「非常驕傲」，盼能透過遊行向國際社會行銷台灣。

一年一度的紐約同志大遊行將於美東時間25日上午舉行，因應台灣大法官做出婚姻平權的解釋文，以台灣為名的花車遊行將再度出現在紐約同志大遊行中，同性婚姻代表人、聲請釋憲的祁家威也將出席遊行，向出席遊行的民眾致意。

祁家威受訪時提到，大法官做出這個解釋文對同志朋友來說是「遲來的正義」，也讓台灣民主人權成為亞洲第一道燈塔，「被國際看見是一定的」；他強調，台灣已逐步落實婚姻平權，希望接下來在中國、甚至世界各地也能開花結果。

為準備花車遊行設備，旅居紐約、關注同志議題的許伯丞則在網路上發起募款，原先設定一萬一千美元的募款目標，在遊行前兩日就已經「爆表」，許伯丞說是「很不錯的成績」。

他表示，聽聞台灣通過釋憲案「心情覺得很激動」，也認為這對台灣的國際整體形象有提升效果；許伯丞提到，台灣的人權進步價值並未因中國在國際上的打壓被阻擋，對此「每個台灣人都應該覺得很驕傲」。