港澳旅遊業 體驗南投美食與清境高空步道

港澳19家旅遊業者，抵達南投展開2天1夜踩線之旅，在埔里金都餐廳廚藝教室，體驗烹煮炒米粉等特色美食。（南投縣政府提供）

2017-06-25 14:52

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為推廣港澳民眾來南投旅遊，安排港澳去年華航開票超過100萬元美金的19家旅遊業者，抵達南投展開2天1夜踩線之旅，除前往埔里鎮果菜市場，實地採買特色食材烹煮，也體驗目前最夯的清境高空觀景步道及擺夷美食，並安排採果、認識農作物等豐富有趣旅程，盼能為國內帶來更多港澳客人，也為南投觀光產業增加新動能。

南投縣政府觀光處表示，這次踩線行程規劃以在地及健康為訴求的「從農場到餐桌」美食遊程，包括香港最具規模的東瀛遊、美和等19家港澳地區旅遊業者，24日在觀光局駐香港辦事處主任蔡中昇及華航香港總經理鍾婉君陪同下，抵達南投，隨即由縣政府觀光處同仁及餐飲業帶隊，前往埔里鎮果菜市場，實地採買茭白筍、竽梗特色食材。

踩線團成員隨後進入金都餐廳廚藝教室，在金牌師傅劉恆宏指導下，分組下廚炒起埔里米粉，一時香氣四溢，業者袁太表示這樣兼具認識地方與在地美食學習之旅，對港澳客人很有吸引力。

踩線之旅下午前往清境地區，讓業者實際體驗目前最夯的高空觀景步道及擺夷美食，今天則進行採果、認識農作物等豐富有趣旅程。縣府觀光處長王源鍾說，清境高山風光多年受港澳遊客喜愛，每年多有超過30萬港澳客人到此一遊，特別是剛開幕的高山觀景步道，可以一覽遼闊高山景觀，相信能讓遊客有全新的感受。