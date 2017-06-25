虎科大農博新校區仁虎橋、仁科橋及仁大橋通車

人瑞阿嬤盧林金由虎科大校長覺文郁、嘉邑行善團理事長蔡萬華等人陪同走上新橋帶頭祝賀，雲林縣長李進勇特別為阿嬤撐傘。（記者廖淑玲攝）

2017-06-25 14:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「通車大吉利，大家身體健康呷百廿」，嘉邑行善團興建虎尾科技大學農博新校區興中分部仁虎橋、仁科橋及仁大橋等3座聯外橋梁今天通車，104歲人瑞阿嬤盧林金帶頭祝賀，為新校區開發邁出大步。

虎尾科技大學獲國防部無償提供緊鄰虎尾農博公園的新校區17.2公頃，2015年通過環評及內政部區域計畫審查，取得開發許可證明，並命名為興中分部，去年9月配合台灣燈會，由嘉邑行善團捐助興建仁虎橋、仁科橋及仁大橋等3座聯外橋梁。

3橋今天通車，雲林縣長李進勇、虎尾鎮長林文彬、嘉邑行善團理事長蔡萬華、虎科大校長覺文郁等人都到場，李進勇感謝各界熱心人士參與，促使橋梁完成通車，便利年初燈會舉辦，也將造福更多人。

人瑞阿嬤盧林金建橋期間曾擔任志工，今天特別與李進勇及所有志工走過新橋，場面熱鬧，覺文郁感謝嘉邑行善團及各界協助讓3橋順利通車，打通新校區任督二脈，預計7月份整地，規劃挹注15億元開發為航空城，作為飛機維修基地，以民航機維修為主，對於地方及台灣都將是重要的據點。

覺文郁強調，虎科大擁有台灣國立大學唯一飛機維修科系，受訓學生人數也是台灣第一，將配合歐美國家相關法規訓練國際通用人才，取代新加坡成為亞洲最大航空維修基地；蔡萬華表示，3橋原預估施作總經費1076萬，實際施作費用899萬7077元，去年9月8日動工，大多利用假日造橋，今天通車是所有志工的功勞，希望帶動地方發展。