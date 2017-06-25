護照有「China」登機受阻 台灣人靠Taipei神救援！

成大教授李忠憲準備從德國搭機前往以色列，卻因為護照上的「Republic Of China」一度遭地勤詢問「簽證在哪裡」。（圖擷取自李忠憲臉書頁）

2017-06-25 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣護照上印著「Republic Of China」經常讓許多國外的海關人員、地勤誤將台灣當成中國。成大電機系教授李忠憲昨日在德國法蘭克福機場欲搭機前往以色列時，因護照上印有「China」，一度登機受阻，最後是靠著「Taipei」才順利報到。

李忠憲在臉書PO文表示，他在德國機場的土航櫃台辦理報到手續、欲前往以色列時，地勤人員拿著他的護照查了很久，他馬上就知道「又發生什麼事了」。地勤人員在電腦系統裡不斷往C開頭的國家選項查詢，並且詢問李忠憲「你的簽證在哪裡？」

李忠憲表明自己是台灣人、非中國人，便請地勤人員往T開頭的國家選項搜尋。但地勤人員隨後又表示，T開頭的國家欄位裡找不到「Taiwan」於是，一旁的德國女生走向前問他們「是不是Taipei？」李忠憲急忙點頭答「對！台北有三個月的免簽。」

李忠憲說，地勤人員向他抱怨「為什麼這麼複雜，不能一個中國嗎？」他答「一中一台」，地勤人員回他「不可能」，李忠憲則回應「因為你是土耳其人才認為不可能」。

如願拿到機票以後，李忠憲在臉書上直呼：「我們可是有這麼多國家免簽的台灣，而不是那一個沒有幾個國家免簽的中國，老是遇到這種鳥事，TMD！」

這不是他第一次因護照上的China登機受阻，他曾經遭地勤告知「無權入境瑞士」，最後是他自己從地勤的電腦裡找出「Taiwan」的選項才化解危機。