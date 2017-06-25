人生第1次剪髮 過膝長髮捐癌友

慈文國小楊捷伊出生後就沒剪過頭髮，留了12年的過膝長髮近110公分。（記者陳昀攝）

2017-06-25 14:56

［記者陳昀／桃園報導］桃園市兒童少年保護協會今天舉行捐髮活動，有300多人響應捐髮，從4歲幼童到60多歲奶奶都有，年齡最小的洪梓晴，留著一頭及腰長髮，另外，慈文國小楊捷伊出生後就沒剪過頭髮，留了12年的過膝長髮近110公分，但剪髮時勇敢的她不但沒有流淚，還笑說，很高興可以幫助到需要的人。

西門國小邱苡綸也從未剪過頭髮，因為到1歲才開始長頭髮，家人對她的頭髮格外珍惜、愛護，9年多來，都是奶奶羅惠琴幫她打理頭髮，今天一刀剪短，奶奶在台下先不捨地哭出聲來，邱苡綸倒笑得燦爛，高興地說要幫助別人，羅惠琴說，自己曾捐髮3次，很早就跟邱苡綸討論捐髮事宜，只是看到寶貝孫女的長髮被剪短，還是忍不住有點不捨。

創辦桃園市兒童少年協會的桃園市議員萬美玲指出，國人平均每236人就有1人罹癌，雖然可以透過治療減輕症狀，但化療的副作用、掉髮都是需要面對和調適的問題，尤其罹癌病童掉髮時，很可能在學校被年幼的同儕投以異樣眼光或嘲笑，導致身心受創、影響康復，希望藉由假髮為他們重建信心。

桃園市兒童少年協會募集到的法術，將全數捐給林口長庚紀念醫院癌症資源中心，由於假髮製作所費不貲，每頂約需6000元，透過桃園市兒童少年保護協會及萬美玲募捐，今年共募得22萬9千元，希望讓癌症病友自信再現，樂觀對抗病魔。

4歲的洪梓晴（左1）是響應捐髮中最年幼的，慈文國小楊捷伊（中）、西門國小邱苡綸（右）是出生後從未剪過頭髮。（記者陳昀攝）