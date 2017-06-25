農業師傅的培訓不簡單 先負重跑測體能

報考者要烈日下負重跑，測試體能。（記者吳俊鋒攝）

2017-06-25 13:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕改善季節性缺工的農業師傅招募計畫，台南團的部分今天舉行應徵活動，近80位男女報名，最年輕的才就讀高一夜間部，身強力壯，也有3人具碩士學歷，堪稱「臥虎藏龍」；書面審查後，在烈日下展開負重跑，主要在測試體能與耐熱性，考驗是否適合未來溫網室的職場環境需求。

行政院農委會推出農業技術服務團計畫，希望紓緩農業的季節性缺工問題，並活化農業勞動力市場，未來錄取、培訓的農業師傅，針對各農場的需求，台南地區將由仁德農會負責調度、派遣。

今天的應徵活動在仁德國小登場，先舉行說明會，包含農業師傅相關讀薪資與福利，隨後由長榮大學師生團隊協助體能考驗的項目，以負重跑為主，距離都是50公尺，但男生要扛10公斤的沙包，女生則為5公斤，豔陽下測試，並不輕鬆。

仁德區農會家政班還動員在現場為報考的男女生加油、打氣，有些應試者太賣力，不小心跌倒，但都立刻爬起來完成全程，精神可嘉。

仁德區農會總幹事曾佳哲表示，這次的農業師傅招募，主要在溫網室設施技術的培訓，報考的民眾有77人，其中男生62人，佔多數，最年長的77歲，最年輕才18歲，一半以上是5、6年級生，但也有13位8年級生，還有3人具碩士學歷。

18歲的蔡愷璿目前就讀高一電機科夜間部，家裡種稻米與菜頭，從小耳濡目染，他希望能有農業的一技之長，特地報考，接受訓練，並透過派遣服務，實務學習，讓自己更進步。

畢業於台灣大學生物化學暨分子生物學研究所的劉誌富，目前在藥廠擔任研究員，由於家裡也是務農的，因此報考農業師傅，為未來轉換跑道做準備。

曾佳哲說，包含書面審查與體能測是的第一階段，將入選45人，經台南區農業改良場受訓後，再錄取30人，考核成為農業技術服務團的農業師傅。