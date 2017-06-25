醫師許達夫道歉函 網友批評：毫無悔意

2017-06-25 14:00

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師吳元宏日前爆料，指有患者因為聽信開業醫師許達夫的自然療法，造成病情延誤而死亡，引發衛生單位關注，而進一步調查許在臉書招攬業務、推廣另類療法等行為，今日醫勞盟在臉書公開許的道歉函，文中僅稱自己「心直口快」、「發言不當」，遭網友批評「毫無悔意」。

許達夫的道歉函提及「本人為一位資深臨床醫師，從事醫療工作40年！因個性心直口快，屢屢在網站與臉書發言不當，引起醫界朋友不必要的傷害與誤解，特致上鄭重道歉！」

同時強調「我受過完整西醫訓練與教育，深知醫學倫理的重要性、也相信西醫診治對於病人的助益！因此開業十餘年來，與大醫院開的轉診或轉檢合作，不曾間斷。但在醫療服務過程中求好心切，且因直率的個性因而在溝通、及臉書、網站發表不當發言，造成病家與醫界壓力、傷害與誤解，對此本人深感抱歉」，且「此相關事件，除已由主管機關進行查審，本人亦已撤回網路上爭議不當之發言、更身省日後應謹言慎行！最後，再次對醫界朋友鄭重地表達本人之歉意！」

網友認為「毫無悔意、「這算哪門子道歉啊！」、「根本沒在檢討反省的」。

對此，醫勞盟表示，公開道歉並不夠，政府應該要求許達夫的書籍下架，並由醫師公會舉行記者會對外說明，以及檢調繼續調查可能涉及不當販售醫療廣告等。