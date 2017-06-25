高溫炎熱到週四 彭啟明：要下雨了

彭啟明表示，週四以後，台灣附近的降雨有機會增多。（圖擷取自「氣象達人彭啟明」臉書頁）

2017-06-25 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕今日持續高溫炎熱的天氣型態，部分地區高溫達36度，氣象達人彭啟明表示，相似的天氣會持續到週四左右，受南方對流雲系影響，台灣附近的降雨有機會增多。

彭啟明在臉書PO文表示，今天受太平洋高壓影響，持續是晴朗炎熱的天氣型態，雖然地面位於高壓邊緣，受西南風影響，天空雲量稍多一點，感覺霧霧的，但全天仍可見到陽光，紫外線也來到過量到危險級，外出記得要防曬防中暑。在氣溫方面，各地高溫都可以來到33～36度，雖然過去幾年這種溫度是滿常見到的，但仍會給我們身體帶來一定負擔，還是要多補充水分，或是避免在中午最熱的時候外出。

雖然天氣大致穩定，但還是有會下雨的地方，例如在宜蘭或新北市東側山區，午後仍有熱對流發展機會，局部單點也有機會有不小雨勢，如果午後要前往上述山區，要提高警覺，留意下雨帶來的溪水暴漲。

目前看起來相似的天氣，會持續至週四左右，之後太平洋高壓會北抬並略微東退，讓南方對流雲系有北上空間，台灣附近的降雨有機會增多，也不限在午後，而是全天有陣雨，特別是南部東南部，降雨可能會變得明顯起來。另外現在也還看不出來颱風發展跡象，七月是一定有機會，但具體是何時就還要再觀察了。