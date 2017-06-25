白河蓮子進入產期 量少價俏

白河蓮子開始採收，目前因量少、缺工等因素，價格看俏，但不少遊客看到蓮子生產過程相當不易，地產地銷絕對新鮮，覺得價格合理，有人一出手就買了好幾斤。（記者王涵平攝）

2017-06-25 13:11

［記者王涵平／台南報導］白河蓮子開始採收，目前因量少、缺工等因素，價格看俏，但不少遊客看到蓮子生產過程相當不易，地產地銷絕對新鮮，覺得價格合理，有人一出手就買了好幾斤。

白河蓮子第1期陸續進行採收，農民一早就穿梭在比人還高的蓮花中忙著採收蓮蓬，採到一定數量立即送到集貨地點，有專人將蓮子從蓮蓬取出，立即去殼、去心，包裝待售。

蓮花季期間不管平時或假日都有不少遊客前往賞花，蓮田邊隨時可見一輛輛遊覽車，遊客可以看見蓮農採收蓮蓬的辛苦，以及剝蓮子全手工等過程，直呼蓮子價格貴得不是沒有原因，目前1台斤蓮子價格約300元至380元，遊客覺得可以接受。

蓮農表示，採收蓮蓬1天工資1300元，剝蓮子的工資從以往每台斤80元漲到120元，在剝工難找的情況下，工資上漲還不一定找得到人，有人1次預定100多包，還不確定幾天才能交貨。

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